Kayseri'de 2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Güncelleme:
Kayseri Valiliği, Özvatan ve Kocasinan ilçelerinde jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları için ihale açacak. İhale 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kayseri'de 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin Özvatan ve Kocasinan ilçeleri sınırları içerisinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları sırasıyla 1373,14 ile 4 bin 708 hektar olan sahaların ihale bedelleri 527 bin 821 lira 28 kuruş ve geçici teminat bedelleri ise 15 bin 834 lira 63 kuruş ve 54 bin 298 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

???????Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilecek.

Söz konusu sahaların ihaleleri, 23 Şubat'ta Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
