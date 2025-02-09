İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Biyogaz Tesisi 5.300 Haneye Elektrik Üretti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Biyogaz Tesisi 5.300 Haneye Elektrik Üretti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi, bir yılda 19 milyon kilovatsaat elektrik üreterek 5.300 hanenin ihtiyacını karşıladı. Türkiye'nin en büyük üçüncü biyogaz tesisi özelliğine sahip tesis, hayvansal atıklar kullanarak yenilenebilir enerji hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nde, 1 yılda 5 bin 300 hanenin ihtiyacını karşılayacak 19 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki en büyük üçüncü biyogaz tesisi olma özelliği taşıyan Beydeğirmeni Biyogaz Tesisinde, hayvansal atıklardan elde edilen biyogazla her gün elektrik üretiliyor.

Yenilenebilir ve çevreci enerji üretiminin hedeflendiği, kurulu gücü 4,5 megavatlık biyogaz tesisinde 1 yılda 5 bin 300 hanenin ihtiyacını karşılayacak 19 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

Tesiste kullanılan organik atıklar arasında büyükbaş ve kanatlı hayvan gübresi, şeker pancarı, mısır silajı ile bitkisel atıklar yer alıyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi
img

Son için bomba Süper Lig iddiası!
img

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
img

Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüm için artık ilk 100 bine girmek şart
Canlı anlatım! Alanya'da tarihi gol geldi

Alanya'da tarihi gol geldi
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.