Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Okul Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam Onayladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde toplandı ve okul servis ücretlerine talep edilen yüzde 30 zam oranını oy çokluğuyla onayladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemindeki konuları karara bağlamak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında toplandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, okul servis ücretleri için talep edilen yüzde 30 zam oranı oy çokluğu ile meclisten geçerek onaylandı. - KAYSERİ

