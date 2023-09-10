Kayseri Akkışla'ya Süt İşleme Tesisi Yapılacak

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Akkışla Belediyesi iş birliğinde günlük 25 ton süt üretimi olan Akkışla'ya süt işleme tesisi yapılacak.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Akkışla Belediyesi iş birliğinde günlük 25 ton süt üretimi olan Akkışla'ya süt işleme tesisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, süt işleme tesisi yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Akkışla Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanarak, projenin ihalesi yapıldı.

YİKOB tarafından 1 milyon liralık kısmı karşılanacak projenin inşaat bakım onarım ve makine alımı toplam bedeli 5 milyon 500 bin lira olacak.

Büyükşehirde deprem toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Hamdi Elcuman, Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ve mühendisler ile istişare toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Elcuman'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ve mühendisler katıldı.

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Elcuman, şehri afetlere dirençli hale getirmek için çalışmalarının sürdüğünü, bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir de istişare toplantısı için teşekkür etti.

Kocasinan'a yeni tesis

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 6 bin 300 metrekare alanda yapılan Kocasinan Akademi tesisini inceledi.

Çolakbayrakdar, merkezin hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda büyük bir kazanım sağlayacağını belirtti.

Tesisin inşaatında son aşamaya geldiklerini anlatan Çolakbayrakdar, çevre düzenlemesi ve iç tefrişatın tamamlanmasıyla, bu yıl sonu itibariyle tesisi açmayı planladıklarını aktardı.

Tesiste, spor, yüzme, kurslar, kütüphane, çocuk kulübü hizmetlerin olacağını anlatan Çolakbayrakdar, tesisin 7'den 70'e herkese hitap edeceğini kaydetti.