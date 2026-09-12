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Kavak’ta TMO buğday alımlarını tamamladı: 2 bin 20 ton ürün teslim edildi

Kavak’ta TMO buğday alımlarını tamamladı: 2 bin 20 ton ürün teslim edildi
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Samsun’un Kavak ilçesinde, 1 Ağustos 2026 tarihinde faaliyete başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Alım Merkezi’nde buğday alımları tamamlandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde, 1 Ağustos 2026 tarihinde faaliyete başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Alım Merkezi'nde buğday alımları tamamlandı.

Yaklaşık 40 gün süren alım sürecinde 400'den fazla üretici, yaklaşık 2 bin 20 ton buğdayını TMO'ya teslim etti. Kavak Ziraat Odası Başkanı Mücahit Saygılı, TMO Geçici Alım Merkezi'nin ilçede hizmet vermesinin üreticilerin ürünlerini değerlendirebilmesi açısından önemli bir katkı sağladığını belirtti. Saygılı, alım sürecinin tamamlanması dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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