KATSO Selim'de üyeleriyle buluştu

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Selimli üyelerle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda üyelerin talepleri ve sorunları dinlenerek, çözüm yolları değerlendirildi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Selimli üyeleriyle bir araya geldi.

KATSO Kars'ın Selim ilçesinde faaliyet gösteren üyeleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, üyelerin talep, sorun ve beklentileri dinledi, çözüm yolları üyeler ile birlikte değerlendirildi. KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, "Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yalnızca merkezde değil, ilçelerimizde üretim yapan, ticaretini sürdüren her bir üyemizin yanında olmayı çok önemsiyoruz. Bu nedenle Selim'de üyelerimizin talep, sorun ve beklentilerini doğrudan dinledik, çözüm yollarını birlikte değerlendirdik" dedi.

Bozan, "Üyelerimizden gelen her görüş bizler için kıymetli. Sahadan gelen talepleri yerinde dinlemek, doğru ve kalıcı çözümler üretmenin en sağlıklı yoludur. Selim'de faaliyet gösteren firmalarımızın yaşadığı sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın üyelerle daha sık bir araya geleceği, ortak akılla hareket etmeye ve her koşulda üyelerin yanında olmaya devam edileceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
