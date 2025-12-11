5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde katılım, kalkınma ve yatırım bankacılığı ele alındı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, "Ekim 2025 itibarıyla katılım finans sektörünün toplam aktif büyüklüğü yıl sonuna kıyasla (2024) yüzde 49 artmış 3,9 trilyon lira seviyesine ulaşmıştır." dedi.

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen, açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı 5. Finansın Geleceği Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde devam ediyor.

Bankacılık, sermaye piyasaları, sigorta, katılım finansı, kalkınma finansmanı ve bankacılık dışı finans alanlarında katılımcıları buluşturan zirveye, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül ve Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun katıldı.

"Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" başlıklı bir sunum yapan Akben, 2025'e ilişkin genel görünümü katılım finans perspektifiyle değerlendirerek, sektörün Türkiye ekonomisine sunduğu stratejik imkan ve fırsat alanlarını anlattı.

Katılım finansın yalnızca finansal sistemin bir bileşeni değil, sağlıklı bir ekonomik büyümenin de tamamlayıcı unsurlarından biri olduğunu belirten Akben, katılım finans sektörüne ilişkin bazı verileri paylaştı.

Akben, sektörün aktif büyüklüğü ve toplanan fonlar gibi istatistiklere değinerek, "Ekim 2025 itibarıyla katılım finans sektörünün toplam aktif büyüklüğü yıl sonuna kıyasla yüzde 49 artmış 3,9 trilyon lira seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde toplanan fonlar 2,6 trilyon liraya, kullandırılan finansman hacmi ise 2 trilyon liraya yükselmiştir. Net kar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış göstererek 66 milyar lira düzeyine ulaşmıştır. Bu veriler sektörün bilanço yapısını güçlendirdiğini, sürdürülebilir büyümesini devam ettirdiğini, müşteri tabanını istikrarlı şekilde geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Güncel verilere göre sektörün finans sektörü içerisindeki payı yüzde 8,9 seviyesine ulaşmıştır." açıklamasını yaptı.

Sektörün önceliklerinden bahseden Akben, "Stratejik önceliklerimiz müşteri tabanını genişletmek, dijitalleşme yatırımlarını derinleştirmek ve sürdürülebilir yeşil finansman alanında daha güçlü bir yönelim geliştirmek." dedi.

Mehmet Ali Akben, Orta Vadeli Program'da (OVP) katılım finansının yaygınlaştırılması, ürün çeşitliliğinin artırılması, merkezi danışma kurulu yapısının güçlendirilmesi ve eğitim ile farkındalık faaliyetlerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini anımsatarak, "Bu adımlar sektörümüzün yönetişim kalitesini standartlaştırmayı, katılım finans ilke ve prensiplerine uygunluk konusundaki güveni artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akben, TKBB olarak hedeflerinin katılım finansın pazar payının artırmak, dijital dönüşümde öncü olan, sürdürülebilir ve yeşil finansmanla güçlü bir rol üstlenen, uluslararası entegrasyonu derinleştiren bir sektör yapısı inşa etmek olduğunu kaydetti.

"Kalkınma finansmanı ekonomik dönüşümün küresel mimarlarından"

"Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Perspektifinden Finans Ekosistemi" başlıklı sunumunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Öztop da kalkınma kuruluşlarının, uzun vadeli fonlama kapasitesi, garanti mekanizmaları ve blended finance modelleri aracılığıyla özel sektörün tek başına üstlenemediği bazı riskleri mümkün hale getirdiğini söyledi.

Kalkınma finansmanının yöneldiği tematik alanların enerji dönüşümü, dijital altyapı, sosyal kapsayıcılık, afet sonrası yeniden yapılandırma yatırımları olduğuna dikkati çeken Öztop, Türkiye'de bu alanların yeşil dönüşüm, deprem sonrası deprem bölgesine sağlanan imkanlar ile dijital altyapı olarak öne çıktığını anlattı.

Öztop, "Kalkınma finansmanı artık yalnızca bir finansman kaynağı değil, ekonomik dönüşümün de küresel mimarlarından. Gerek kalkınma bankacılığında, gerek yatırım bankacılığında, gerekse fon tarafında farklı farklı enstrümanlarla reel sektörümüzü desteklemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin küresel dönüşümün yalnızca tüketicisi değil, üreticisi olma potansiyeline sahip olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Bu noktada kalkınma ve yatırım bankacılığı sektörünün görevinin olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.