Katılım Bankacılığı: Küresel Boyut ve Türkiye'nin Durumu

Katılım bankaları, Türkiye'de 1985 yılından itibaren sisteme "Özel Finans Kurumları" olarak girerken bugün önemli bir faaliyet alanına ulaştı. Katılım bankacılığı sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de hizmet ağını genişletmiş durumda.

Uluslararası entegrasyon

Katılım Bankacılığı, özellikle uluslararası ekonomik krizlerden sonra adından çok söz ettirdi. Bunun en önemli sebebi ise küresel ekonomi küçülmesine rağmen katılım bankacılığının söz konusu krizlerden çok az etkilenmesi hatta büyüyerek çıkması oldu.

Bugün 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren katılım bankacılığı, bir yandan atıl fonları ekonomiye kazandırdığı, diğer taraftan da mevduat bankalarından farklı argümanları kullanarak ekonomik alanda faaliyet göstermelerinden dolayı alternatif kuruluşlar olarak kabul ediliyor.

Her yıl gelişerek büyüyor

Bugün katılım bankacılığı uluslararası finansal kurumların değerlendirmesine göre dünyada 5 trilyon doları aşan bir aktif büyüklüğe sahip ve her yıl yüzde 10 civarında bir büyüme söz konusu. Türkiye'de sistem aynı şekilde önemli gelişme trendinde fakat henüz arzu edilen seviyeye ulaşılmış değil.

Katılım Bankacılığı alanında Malezya önde gelen ülkelerden. Ülkede katılım bankacılığının büyüklüğü sektörün yarısına ulaşmış durumda. Yine Katılım Bankacılığı sektöründe İran da önemli bir aktör. Dünya İslami Bankacılık Rekabet Raporu'na göre; Katar, Endonezya, Suudi Arabistan, Malezya, BAE, Türkiye'nin yanı sıra Kuveyt, Bahreyn ve Pakistan da faizsiz bankacılık varlıklarını artırmanın gayretindeler.

Finansal piyasalardaki etkisi

Londra'nın dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olması, yoğun bir Müslüman nüfusun yaşaması ve İngiltere'nin tarihindeki İslam coğrafyasındaki sömürgecilik faaliyetlerinden dolayı bölgeye ve İslam kültürüne vakıf olması bu ülkede İslami finansın gelişmesine neden oldu.

Katılım Bankacılığı sistemi için en güçlü piyasaya sahip olmasa da Mısır, bilinen ilk resmi katılım bankasına1963'te sahip olarak literatüre geçti. Sudan'da katılım bankacılığı fikrinin uygulanmasına yönelik ilk adım, 1966 yılında, İslam Üniversitesi Omdurman'da 'Sudan'da Ekonomi' adlı bir çalışma ile ortaya çıktı.

Global misyonun bir parçası

Vakıf Katılım, kurulduğu günden bu yana global sistemin gerekli gördüğü tüm argümanları baz alarak katılım finans sektöründe hizmet sunmaya devam ediyor. "Faizsizlik Prensibi" ile bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, bu kapsamda fon toplama, fon kullandırma ve diğer bankacılık işlemlerini Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları ile yapan Vakıf Katılım sektörün öncüleri arasında yer alıyor.

Vakıf Katılım aynı zamanda katılım bankacılığının ilke ve dinamiklerini bünyesinde içselleştirirken müşterilerine bu alandaki enstrümanlar ve hizmetlerle ilgili değerlendirme ve bilgilendirmelerde de bulunuyor.

Vakıf Katılım'ın profili

Vakıf Katılım Bankası AŞ; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2015 tarihli onayıyla kurulurken sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, Bayezid Han-ı Sani (II.Bayezid) Vakfı, Mahmut Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I.Mahmut) Vakfı, Mahmut Han-ı Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II.Mahmut) Vakfı ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı'na aittir.