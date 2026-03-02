Haberler

QatarEnergy, "askeri saldırılar" nedeniyle LNG üretiminin durdurduğunu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar'ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, tesislerine yönelik askeri saldırılar sonucu sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini durdurdu. İran'dan atılan insansız hava araçları iki kritik tesisi hedef aldı.

Katar'ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, iki tesisine yönelik askeri saldırılar nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Ras Laffan ve Mesaieed sanayi şehirlerinde QatarEnergy'e ait işletme tesislerine yönelik askeri saldırılar nedeniyle LNG ve bağlantılı ürünlerin üretimini durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, QatarEnergy'nin tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiği ve mevcut en güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler