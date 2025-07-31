Kastamonu'nun Haziran İhracatı 40 Milyon Doları Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da 2025 yılı Haziran ayında ihracat 40 milyon 911 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'dış ticaret istatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Kastamonu'da Haziran ayında ihracat 40 milyon 911 bin dolar oldu. Hazirsn ayında Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 29 milyon 981 bin dolar ile "kimyasal gübre ve azotlu birleşiklerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 2 milyon 649 bin dolar ile "diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği" ürün grubu, 2 milyon 290 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu takip etti. Haziran ayında Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 52 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Haziran ayında Kastamonu'dan 50 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 12 milyon 40 bin dolar ile Hindistan yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 10 milyon 35 bin dolar ile Romanya olurken üçüncü sırada 7 milyon 920 bin dolar ile Polonya bulundu. Kastamonu'nun 2025 yılı Haziran ayındaki ithalatı ise 9 milyon 171 bin dolar oldu. 69 farklı ürün grubunda gerçekleşen ithalatın ilk üç sırasında 2 milyon 917 bin dolar ile "kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği" ürün grubu, 2 milyon 246 bin dolar ile "genel amaçlı diğer mankinelerin imalatı" ve 1 milyon 628 bin dolar ile "dokuma" ürün grubu yer aldı. Haziran Kastamonu'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 917 bin dolar ile Suriye yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 61 bin dolar ile Çin ve üçüncü sırada 1 milyon 729 bin dolar ile İtalya yer aldı. Öte yandan, Haziran ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Kastamonu'da yüzde 446,1 oldu. - KASTAMONU