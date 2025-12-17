Haberler

Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 171 bin 996 oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Kastamonu'da Kasım ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 171 bin 996'ya ulaştı. Araçların yüzde 44,9'unu otomobiller oluştururken, 557 adet yeni taşıt kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayı itibarıyla Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 171 bin 996 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından motorlu taşıt istatistikleri paylaşıldı. Verilere göre, Kastamonu'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 171 bin 996 oldu. Trafiğe kayıtlı araçların taşıtın yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 22,4'ünü traktör, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 12,7'sini kamyonet yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kastamonu'da Kasım ayında trafiğe 557 adet taşıtın kaydı yapıldı. Kaydı yapılan 557 aracın 36,1'ini otomobil, yüzde 32,1'ini motosiklet, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 10,2'sini traktör oluşturdu. Kastamonu'da Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 44 adet arttı. Kasım ayında Kastamonu'da devri yapılan toplam 3 bin 371 adet taşıt içinde otomobil 2 bin 181 adet ile ilk sırada yer aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
