Haberler

Kastamonu'da ramazan ayı öncesinde fiyat denetimi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü, yaklaşan ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, marketler ve fırınlarda ürün fiyatlarını karşılaştırarak haksız fiyat uygulamalarını tespit etmeye çalışıyor.

Kastamonu'da yaklaşan ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezinde marketler, restoran ve alışveriş merkezinde çalışma yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Kastamonu Ticaret İl Müdür Vekili Bürol Kayıkçı, gazetecilere, hem kent merkezi hem de ilçelerde denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların menfaatlerini korumak için haksız fiyat ve etiket denetimleri yaptıklarını anlatan Kayıkçı, "Tüketici Kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde 2025 yılında 9 bin 262 firmayı denetledik, 400 bine yakın ürünü inceledik. Denetimlerde 517 firmada 962 ürün için aykırılık tespit ettik. Toplamda da 2 milyon liraya yakında idari yaptırım uyguladık." dedi.

Kastamonu'da ocak ayında su ile ilgili bir sıkıntı olduğunu dile getiren Kayıkçı, "Başta su satışı yapan firmalar olmak üzere 14 firmadan 18 üründe fahiş fiyat artışına ilişkin savunmaları istenilmiş, gelen savunmalar titizlikle değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Firma ve vatandaşlara önerilerde bulunan Kayıkçı, "Bakanlığımız yaptırımların en üst limitini uygulamakta. Vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması açısından firmalara, bu konuda daha dikkatli olmaları uyarısında bulunuyoruz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları sorunları CİMER ve telefonlarına indirdikleri haksız fiyat artışı sistemi üzerinden bize bildirebilir ya da bizzat gelerek başvurabilir." diye konuştu.

Kayıkçı, kent genelindeki denetimlerin devam edeceği sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Ekonomi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var