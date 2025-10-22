Haberler

Kastamonu'da 440 Ton Hamsi Avlandı

Kastamonu'da 440 Ton Hamsi Avlandı
Güncelleme:
Kastamonu açıklarında balıkçılar tarafından avlanan toplam 440 ton hamsi, kamyonlarla sevk edildi. İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkların boylarını kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğunu denetledi.

Kastamonu'da balıkçılar tarafından avlanan 440 ton hamsi, kasalarla karaya çıkartılarak kamyonlarla sevk edildi.

Kastamonu açıklarında avlanan balıkçılar kasalar dolusu hamsiyle karaya döndü. 22 farklı balıkçı gemisi tarafından avlanan 150 tonu dökme toplam 440 ton hamsi karaya çıkarılarak kamyonlarla nakledildi. İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından karaya çıkartılan balıkların boyları kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğu denetlendi. - KASTAMONU

