Kastamonu Belediyesi Atık-Matiklerle Geri Dönüşümü Destekliyor

Geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını milli ekonomiye kazandırmak, sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak, geri dönüşümün önemini ve çevre bilincini topluma aşılamak adına Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatlarıyla başlatılan projeler aralıksız sürüyor. Başkan Vidinliğilu, Atık-Matiklerin kurulumuyla hem doğayı koruduklarını hem de can dostları beslediklerini söyledi.

'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık' projelerine önem veren Başkan Vidinlioğlu'nun talimatıyla getirilen 'Atık-Matiklerin' kurulumu, Kuzeykent Migros önü, Nasrullah Meydanı ve KastaMall Alışveriş Merkezi'ne yapıldı.

Akıllı geri dönüşüm otomatlarında incelemelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 'Atık-Matiklerin' kurulumunda bizzat bulundu ve test etti.

Sokak hayvanlarına mama katkısı sağlayacak proje çerçevesinde Kuzeykent ve Nasrullah Meydanı'na kurulumu sağlanan ve güneş enerjisiyle çalışan 'Atık-Matikler' atılan her geri dönüşüm malzemesi için 30-40 gram mama verecek.

KastaMall Alışveriş Merkezi'ne kurulan 'Atık-Matik' ise atılan her geri dönüşüm malzemesi için kalem verecek. 'Atık-Matikler' yaklaşık 800 adet atık alabilecek. Atık-Matiklere plastik şişe, cam şişe ve metal kutu atılabilecek.

Proje dahilinde çocuklara geri dönüşümün önemini daha iyi anlatacaklarını düşündüğünü ifade eden Başkan Vidinlioğlu, Atık-Matiklerin sayısını önümüzdeki süreçte daha da arttıracaklarını iletti.

Başkan Vidinlioğlu, şunları kaydetti: "Kastamonu Belediye Başkanlığı olarak hem çevre duyarlılığı, hem sıfır atık, hem geri dönüşüm hem de sokak hayvanlarının beslenmesi ile ilgili duyarlı bir belediyeyiz. Bu anlamda da şehrimizin belli noktalarına geri dönüşüm makineleri yerleştirdik. Bu makinelere atılan pet, metal ve cam atıklar kedi ve köpek maması olarak geri dönüyor. Çevreyi korumak ve kirletmemek hem de geri dönüşüme katkı verme adına bu projemizi hayata geçirdik. Proje ile hem doğamızı koruyoruz hem de can dostlarımızı besliyoruz. Sıfır atığa verdiğimiz önemi bir kat daha arttırdık ve plastik şişe, cam şişe, metal kutu gibi geri dönüştürülebilir atıkları Kuzeykent Mahallesi, Nasrullah Meydanı ve KastaMall Alışveriş Merkezi'ne yerleştirdiğimiz atıkmatikler ile mamaya dönüştürüyoruz. Zaman içerisinde atıkmatikleri şehrimizin her köşesinde yaygınlaştıracağız. Bu sayede geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını toplayarak milli ekonomiye kazandırıyor, bir yandan da sokaklarda yaşayan dostlarımızı besliyoruz. Hemşerilerimi plastik şişe, cam şişe ve metal kutu gibi geri dönüştürülebilir atıkları atıkmatiklere atarak hem doğamızı korumaya hem de can dostlarımızı beslemeye davet ediyorum" - KASTAMONU