Kaspi, Türkiye'de 4,17 milyar TL tutarındaki sermaye artırımını tamamladı

Teknoloji şirketi Kaspi, Türkiye ve Hepsiburada'ya olan uzun vadeli güvenini 4,17 milyar TL'lik sermaye artırımıyla güçlendirdi.

Avrasya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Kaspi, Hepsiburada'da 4,17 milyar TL tutarındaki sermaye artırımını tamamlayarak Türkiye'de önemli bir adım daha attı. Şirket, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık yatırımla Hepsiburada'nın çoğunluk hissesini satın almış ve Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Hepsiburada'nın 17 Kasım tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında verilen yetki doğrultusunda şirketin ödenmiş sermayesi resmi olarak artırıldı. Şirketin Türkiye pazarına ve Hepsiburada'nın uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni ortaya koyan bu yatırım, son yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük sermaye artırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

"Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendiriyor, yerel işletmeleri destekliyoruz"

Sermaye artışıyla sağlanan ek kaynak, Hepsiburada'nın devam eden büyüme planlarını destekleyecek. Ayrıca, Hepsiburada'da satış yapan on binlerce KOBİ ve perakendecinin kullanımına sunulan dijital araç ve servislerin geliştirilmesinde kullanılacak.

Kaspi.kz Kurucusu, CEO'su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "E-ticaret platformuna yatırım yaparken, 'basit ve yenilikçi dijital ürünlerle insanların günlük hayatını iyileştirme' misyonumuzu paylaşan bir şirket gördük. Gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeki bu son sermaye artırımı Türkiye'ye ve Hepsiburada'ya duyduğumuz uzun vadeli güvenin güçlü bir göstergesi.

E-ticaret ve dijital hizmetler, ancak yerel işletmeler başarıya ulaştığında başarılı olur. Bizim amacımız da, Türkiye'deki KOBİ'lerin yenilik yapabilmeleri, büyüyebilmeleri ve yabancı rakiplerle rekabet edebilmeleri için gerekli tüm olanaklara sahip olmalarını sağlamak. Platformumuzdaki satıcıların en iyi dijital araçlara erişebilmelerini ve böylece operasyonlarını güvenle ölçeklendirebilmelerini hedefliyoruz. Ortak odağımız çok net: Yerel işletmelerin daha iyi teknolojinin yanı sıra, fintek, e-ticaret ve nakitsiz ödeme çözümlerine daha kolay erişmelerini ve böylece büyümelerini sağlamak.

Türkiye dijital geleceği için iddialı bir vizyon ortaya koyuyor. Hepsiburada'nın, bu vizyona güçlü bir katkı sunduğuna inanıyoruz. Kaspi'nin kullanıcı odaklı dijital hizmetler geliştirme konusundaki derin bilgi birikimi ve e-ticaret platformunun güçlü ticari temeliyle birlikte, Türkiye'nin dijital ekonomisinde yaşanan gelişimi desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz." - İSTANBUL