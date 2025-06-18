Kaspersky'den OT Siber Güvenliği Raporu: İhlallerin Maliyeti 5 Milyon Dolara Çıkıyor

Kaspersky, VDC Research ile gerçekleştirdiği "Amaca Yönelik Çözümlerle OT Güvenliğini Sağlamak" başlıklı ortak çalışmayla operasyonel teknoloji (OT) siber güvenliğinin mevcut durumuna ilişkin analizini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji, kamu hizmetleri, üretim, ulaşım ve diğer sektörlerden 250'den fazla karar vericiyle yapılan bir ankete dayanan çalışma, endüstriyel kuruluşları etkileyen temel iş ve teknik eğilimlerin yanı sıra bu zorlukların üstesinden gelmek için uygulanan en etkili stratejiler hakkında kapsamlı bilgi ortaya koyuyor.

Araştırma, bir OT siber güvenlik ihlalinin finansal etkisinin hem karmaşık hem de çok yönlü olduğunun altını çiziyor.

Kuruluşlar, kaybedilen gelir fırsatları, planlanmamış üretim kesintileri, hurda ve devam eden iş envanteri kaybı ve ekipman veya mülke verilen hasar dahil olmak üzere çeşitli maliyetleri göz önünde bulundurmak zorunda bulunuyor. Bu maliyetlerin ötesinde toplam mali yük ister kurum içinde ister üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından ele alınsın, olay müdahalesi ve fidye ödemeleri gibi ihlalle ilgili doğrudan masrafları da kapsıyor.

Tüm bu faktörler hesaba katıldığında, ankete katılanların yaklaşık yüzde 25'i her bir siber saldırının iki yıllık bir süre içinde 5 milyon doları aşan zararlara yol açabileceğini tahmin ediyor. Bu maliyetlerin dağılımı kurumlara ve olaylara göre önemli ölçüde değişmekle birlikte genellikle birden fazla departmanı ve hem geliri hem de karlılığı etkiliyor.

Rapor, olay müdahalesinin ihlalle ilgili toplam giderlerin yaklaşık yüzde 21,7'sini oluşturduğunu, bunu yüzde 19,4 ile gelir kaybının, yüzde 16,9 ile plansız kesinti süresinin, yüzde 16,8 ile ekipman veya mülk onarımı ve değişiminin, yüzde 12 ile fidye ödemelerinin ve yüzde 11,9 ile hurda veya devam eden iş envanteri kaybının izlediğini detaylandırıyor.

Özellikle plansız kesinti süreleri en önemli maliyetlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Katılımcıların yüzde 70'i bu tür kesintilerin genellikle 4 ila 24 saat arasında sürdüğünü bildiriyor. Bu kesintiler önemli gelir kayıplarına, dahili süreç darboğazlarına ve müşteri güveninin azalmasına yol açabiliyor. Bu da sağlam OT siber güvenlik önlemlerinin kritik önemini vurguluyor.

Kaspersky, OT müşterileri için kurumsal düzeyde teknolojiler, uzman bilgisi ve kapsamlı uzmanlığı bir araya getiren zengin bir ekosistem sunuyor. Bu ekosistemin merkezinde, kritik altyapı ve endüstriyel işletmelerin korunması için tasarlanmış yerel bir XDR platformu olan Kaspersky Industrial Cybersecurity (Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik-KICS) yer alıyor.

KICS, uçtan uca altyapı kapsamı, güvenli müdahale önlemleri, merkezi varlık yönetimi, risk değerlendirme ve denetleme özellikleri sunarken, birleşik bir platform aracılığıyla karmaşık, dağıtılmış ortamlarda ölçeklenebilir güvenliği de destekliyor.

"Siber güvenlik risklerini göz ardı etmek, gelirleri koruma çabalarını baltalar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Ürün Grubu Başkanı Andrey Strelkov, plansız kesinti sürelerinin kuruluşlara milyonlarca dolara mal olabildiğini belirtti.

Plansız kesinti sürelerinin sanayi ve üretim şirketleri için kritik bir sorun haline geldiğini aktaran Strelkov, "Plansız arıza süreleriyle mücadele etmek için bakım odaklı stratejiler yardımcı olsa da maliyetli ekipman arızalarına ve kesintilerine yol açan ihlalleri önlemek için siber güvenliğin güçlendirilmesi şarttır. Siber güvenlik risklerini göz ardı etmek, arıza sürelerini ortadan kaldırma ve gelirleri koruma çabalarını baltalar." ifadelerini kullandı.