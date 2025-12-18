Haberler

Kaspersky popüler dizileri kullanan dolandırıcılara karşı uyardı

Güncelleme:
Kaspersky siber güvenlik uzmanları, popüler dizilerin dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kullanıcıları bilinçlendirmeye yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. Cazip teklifler ile kişisel ve finansal bilgilerinizi çalmaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaspersky siber güvenlik uzmanları, dizilerin popülaritesini kullanarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı kullanıcılara tavsiyelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu tür dolandırıcılık faaliyetleri genellikle diziye ücretsiz veya erken erişim gibi cazip tekliflerle başlıyor.

Dolandırıcılar, dizinin yeni bölümlerini indirme imkanı sunduklarını ya da ücretsiz izleme erişimi sağladıklarını iddia ederek kullanıcıları kişisel bilgileri, finansal verileri ve giriş bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan sahte internet sitelerine yönlendiriyor.

Bağlantılara tıklayan kurbanlardan "ücretsiz hesap oluşturmaları" isteniyor. Bu aşamada talep edilen ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve kredi kartı bilgileri gibi hassas verilerini paylaşan kullanıcılar, vaat edilen içeriğe ulaşamadıkları gibi ödemeyi hiç düşünmedikleri ücretlerle karşı karşıya kalabiliyor.

Dolandırıcılar, inandırıcılığı artırmak adına "İnsan olduğunuzu doğrulayın." adımıyla kurguladıkları özel bir taktik de geliştirdi. Yayına erişim izni vermeden önce karşılaşılan bu adım, genellikle meşru "CAPTCHA" doğrulamalarını taklit etmesine rağmen aslında bir kimlik avı mekanizması olarak çalışıyor.

Sahte doğrulama ekranı, botları engelleme bahanesiyle kullanıcılardan e-posta gibi diğer hesaplarına ait kullanıcı adı ve şifrelerini girmesini veya ücretsiz deneme sürümünü etkinleştirmek için yeni bir hesap oluşturup banka kartı verilerini paylaşmasını isteyebiliyor. Kimlik bilgileri girildiği anda ele geçirilen veriler, kurbanın gerçek hesaplarına veya fonlarına yetkisiz erişim sağlıyor.

Kaspersky uzmanları, dolandırıcılığa karşı korunmak için kullanıcılara film ve dizilerin sinema, dijital platformlar, televizyon, DVD veya diğer kanallardaki resmi yayın tarihlerini mutlaka kontrol etmesini, kişisel bilgilerini girmeden önce internet sitelerinin gerçekliğini doğrulamasını ve yalnızca resmi platformlar üzerinden izleme ya da indirme işlemi yapmasını öneriyor.

Uzmanlar, URL yapısı ve marka adlarının yazımının dikkatle incelenmesini, Kaspersky Premium gibi oltalama sitelerini engelleyen ve zararlı ekleri tespit eden güvenilir bir güvenlik çözümü kullanılmasını, erken erişim veya ücretsiz izleme vaadiyle sunulan bağlantılardan kaçınılmasını ve içeriğin gerçekliğinden emin olunmadığı durumlarda yayın sağlayıcısından doğrulama alınmasını da tavsiye ediyor.

Dizilerin yeni sezonlarında dolandırıcılık faaliyetleri yoğunlaşıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Altukhova, dolandırıcıların popüler dizilerin yeni sezonları gibi lansman dönemlerinde faaliyetlerini yoğunlaştırdığını ve tanıdık tuzakları farklı hilelerle harmanladığını belirtti.

Altukhova, "Bu sözde 'yayın' siteleri genellikle güvenilir platformlarla birebir aynı görünse de amaçları değişmiyor, hayranlığınızı kazanca dönüştürmek. Kullanıcılara, resmi kaynaklara bağlı kalmasını ve beklenmedik yönlendirmeleri dikkatle incelemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü güvenliğiniz, ücretsiz eğlenceden daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
500

