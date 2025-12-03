Haberler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 5 aylık enflasyona göre 11,21 oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon oranını yüzde 0,87 olarak belirledi. 5 aylık toplam enflasyon oranı ise yüzde 11,21 olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda memur ve emeklilere, ocak ayında maaş zammı olarak yüzde 17,57 artış yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon oranını yüzde 0,87 olarak açıkladı. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarının baz alındığı 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak gerçekleşti.

TÜİK, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı kasım ayında yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 oldu. Her yıl ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli olmaya başladı. 5 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23, ekim ayında 2,55, kasım ayında yüzde 0,87 olmak üzere toplamda yüzde 11,21'lik zammı garantiledi. Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için aralık ayında açıklanacak olan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklisine yüzde 17,57 zam

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı. Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu. Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,91 enflasyon farkına 8. Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 17,57 zammı şimdiden hak etmiş oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
