Haberler

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kasım 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,87 artarken, yıllık %31,07'ye ulaştı. En yüksek artış konut, gıda ve ulaştırma gruplarında kaydedildi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 arttı, yıllık yüzde 31,07 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bu göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 27,44 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44 artış, ulaştırmada yüzde 29,23 artış ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,69 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 artış ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,17, ulaştırmada yüzde 0,27 ve konutta yüzde 0,29 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 32,17 arttı, aylık yüzde 1,27 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,69 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,23 arttı, aylık yüzde 0,84 arttı

Yİ-ÜFE 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,37 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,04 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,60 artış, imalatta yüzde 27,04 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,92 artış ve su temininde yüzde 57,62 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 23,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,65 artış, enerjide yüzde 27,40 artış ve sermaye mallarında yüzde 28,44 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,17 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,77 artış, imalatta yüzde 1,17 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,10 azalış ve su temininde yüzde 2,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,48 artış, enerjide yüzde 0,48 azalış ve sermaye mallarında yüzde 1,54 artış olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Bahçeli: Silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı

Şartını sunup tarihi bir çağrı daha yaptı: Gelin ailenizle kucaklaşın
39 yıllık serüvenin sonu! Dev firma Türkiye'de çay üretimini durdurdu

39 yıllık serüvenin sonu! Dev firma Türkiye'de çay üretimini durdurdu
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Türkiye'de yüzlerce istasyonu var! Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına el konuldu

Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına 30 saniyede el konuldu
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Barcelona, Atletico Madrid'i sahadan sildi

Geceye damga vuran maç! İşte kazanan
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti

Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar

Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar
Asgari ücret için 5+5+1 formülü

Asgari ücret için 5+5+1 formülü
İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiren görüntü! Soruşturma başlatıldı

Bakanlığı harekete geçiren görüntü! Resmen düğmeye basıldı
8 bin 800 kilometreden Bursa'ya geliyor! Ölüm hariç her derde şifa

8 bin 800 kilometreden o ilimize geliyor! Ölüm hariç her derde şifa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.