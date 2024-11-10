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Kars ve Gebze Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı

Kars ve Gebze Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı
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Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile Gebze Ticaret Odası arasında imzalanan kardeş oda protokolü ile iki şehir arasındaki ekonomik iş birliği ve dayanışma güçlendirilecek. Protokol, ticari fırsatları artırmayı ve yerel değerleri uluslararası alanda görünür kılmayı hedefliyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Gebze Ticaret Odası arasında imzalanan kardeş oda protokolü, 2 şehir arasında ekonomik iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu anlamlı protokol, hem Kars'ın hem de Gebze'nin iş dünyasına yeni açılımlar sunarken, 2 bölgenin ticari ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Protokol imza töreninin ardından, 2 odanın meclis üyeleri ortak bir toplantı gerçekleştirdi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, 2 oda arasında kurulan güçlü bağın önemli olduğunu belirtti.

Bozan, "Bugün attığımız imza, sadece kağıt üzerinde kalmayacak; Kars ve Gebze iş dünyasının somut adımlarla bir araya gelmesi için bir köprü olacak. Üyelerimiz için ticari fırsatları artırmayı ve sektörel iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu protokol, Kars'ın yerel değerlerini ulusal ve uluslararası arenada daha görünür kılmamıza da katkı sağlayacak" dedi.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Arslan ise Kars ve Gebze arasında kurulan kardeşlik bağının uzun vadeli hedeflere ulaşmada önemli bir destek olacağını söyledi.,Arslan, "Kars ile olan bu kardeşlik, sadece bir iş birliği değil, kültürel ve ekonomik anlamda da büyük bir dayanışmayı ifade ediyor. Hem üyelerimize yeni pazarlar ve iş birliği fırsatları oluşturmayı, hem de ortak projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyoruz. Gebze olarak, Kars'ın kültürel zenginliğini ve ticari potansiyelini daha yakından tanıma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Toplantıda, 2 odanın temsilcileri sektörel iş birlikleri, yatırım fırsatları, ihracat potansiyelleri ve üyeler arasında güçlü bir iletişim ağı kurulması konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, Kars'ın zengin kültürel mirasını tanıtarak turizmdeki potansiyeli artırma ve Gebze ile birlikte yeni projeler geliştirme konusunda planlar yapıldı.

Bu önemli iş birliğinin, Kars'ın sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere ulaştıracağı ve iki şehrin ticari ilişkilerinin geleceğe yönelik sağlam adımlarla ilerlemesine katkı sağlayacağı ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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