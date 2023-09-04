Kars Ticaret ve Sanayi Odası Doğu Kapı'nın Açılmasını İstiyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Doğu Kapı Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini belirterek, Kars ticareti ve geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, KATSO'nun Meslek Komiteleri ve Meclis Kurulu çalışmalarıyla sorunu teşhis eden, inisiyatif alan, çözüm üreten, aktif, yapıcı ve yönlendirici bir kurum olduğunun altının çizen Alibeyoğlu, Doğukapı Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini, Doğu Kapı'nın Kars ticareti ve geleceği için son derece önemli olduğunu belirtti.

Türkiye- Ermenistan sınır kapısı (Doğu Kapı), Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ savaşından sonra Türkiye tarafından 3 Nisan 1993'te kapatıldığını ifade eden Alibeyoğlu, Türkiye-Ermenistan sınırının 2023 yılı itibariyle Türkiye'nin tek kapalı sınırı olduğuna dikkat çekmekti

Başkan Alibeyoğlu, "Hali hazırda bu sınırda kapalı olan iki kapı mevcuttur. Bunlardan biri demiryolu üzerinden Gümrü kentine giden Kars'taki Doğu Kapı, ötekisi de karayolu üzerinden Erivan'a giden Iğdır'daki Alican Sınır kapısıdır. Kars'taki kapının açık olduğu 1993 öncesinde 2 ülke arasındaki ulaşım Kars'ın Akyaka ilçesindeki Doğu Kapı Demiryolu Sınır Kapısı üzerinden sağlanmaktaydı. Söz konusu demiryolu Ermenistan'ın Gümrü kentine ulaşmaktadır. Ancak 2 ülke arasındaki sınır kapıları kapalı olduğu için Türkiye ile Ermenistan arasındaki bağlantılar Gürcistan ve İran üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla doğrudan yük taşımacılığının yapılmadığı Ermenistan'a Türk malları İran veya Gürcistan üzerinden ulaştırılmaktadır. Doğrudan bir ekonomik ilişki olmadığı için Ermenistan'la herhangi bir gümrük işlemi yapılmamaktadır" dedi.

1993 yılına kadar Türkiye ile Ermenistan arasında demiryolu ulaşımı için kullanılan ancak, 1993 yılında diplomatik sorunlar nedeniyle kapatılan Doğu Kapı Sınır Kapısı'nın Kars ekonomisine, ticaretine ve turizmine darbe vurduğunu ifade eden Başkan Alibeyoğlu, "Ülkemiz ve Ermenistan arasında son dönemlerde yaşanan diplomatik temasları yakından takip etmekteyiz. Bölge ve ülke ticareti açısından gerekli önlemleri almaktayız. Bu manada Kars'ın Akyaka ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Ermenistan'ın Gümrü şehrine yakınlığı ile dikkat çeken Doğu Kapı Gümrük Kapısı'nın tekrar açılmasını önemsemekte ve gümrük kapısının hem demiryolu hem de karayolu ile bağlantısı sağlanarak faaliyete geçmesini Ticaret Bakanlığı'mızdan talep etmekteyiz" diye konuştu.

Başkan Alibeyoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Kars Lojistik Merkezi'nin Kars ili ekonomisine değer katacak oranda faaliyet gösteremediğini ve Kars ekonomisinin gelişmesine katkı sunamadığını da sözlerine ekledi. - KARS