Kars'ta Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kars'ta, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğinde düzenlenen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Bilgilendirme Toplantısı, Kars Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Bölge iş dünyası, girişimciler ve yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, teşvik sisteminin sunduğu fırsatlar tüm yönleriyle ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, yerel kalkınmanın sağlanmasında kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemine dikkat çekti. Karaca, teşvik programlarının doğru anlaşılması ve yatırımcıların bu fırsatları etkin şekilde kullanmasının bölge ekonomisine ivme kazandıracağını vurguladı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan ise Kars'ın yatırım potansiyeline değinerek; endüstriyel süt ürünleri üretiminden entegre kaz yetiştiriciliğine, beş yıldızlı konaklama tesislerinden kavılca buğdayından unlu mamul üretimine kadar birçok alanda önemli fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Bozan, "Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında açıklanan teşvikler, bölgemizde yatırımların önünü açacak, istihdamı artıracak ve ekonomik gelişime katkı sağlayacaktır" dedi.

Toplantının sunum bölümünde, SERKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sevgi Gündüz tarafından katılımcılara teşvik programının ayrıntıları aktarıldı. Gündüz, desteklenecek yatırım alanları, başvuru süreçleri ve yatırımcılara sağlanacak kolaylıklar hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği programda, iş dünyasından gelen sorular cevaplandırıldı. Katılımcılar, özellikle yatırım başvuru süreçleri ve destek oranları hakkında merak ettikleri konuları doğrudan yetkililerle paylaşma imkanı buldu.

Toplantı, bölge yatırımcılarının teşvik sisteminden en verimli şekilde yararlanabilmesine zemin hazırlarken, Kars ve Serhat Bölgesi'nde yeni yatırım fırsatlarının önünü açacak bir buluşma olarak değerlendirildi. - KARS