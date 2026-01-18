Haberler

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 850'ye ulaştı

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 850'ye ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 850'ye ulaşırken, artan araç sayısı park sorunu ve trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdi. Kent merkezi, iş saatlerinde yoğun trafikle karşı karşıya kalıyor. Vatandaşlar ve esnaf, yeni otopark alanları talep ediyor.

Kars'ta Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 850 oldu. Kentte, artan araç sayısı beraberinde park sorunu ve trafik yoğunluğunu da getirdi.

Kent merkezinde özellikle iş saatlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarında ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanırken, dar cadde ve sokaklarda park edilen araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Şehir merkezindeki otopark kapasitesinin yetersizliği nedeniyle birçok sürücü araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kalıyor. Bu durum hem trafiğin akışını olumsuz etkiliyor hem de zaman zaman kazalara davetiye çıkarıyor.

Vatandaşlar, özellikle kamu kurumlarının yoğun olduğu bölgelerde park yeri bulmakta güçlük çektiklerini belirterek, yeni otopark alanlarının oluşturulmasını talep ediyor. Esnaf ise yol kenarı parkların trafiği kilitlediğini, müşterilerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade ediyor.

Artan araç sayısı ile birlikte Kars'ta trafik düzenlemeleri, yeni otopark alanları ve alternatif ulaşım çözümlerinin önümüzdeki dönemde daha da önem kazanması bekleniyor.

Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde de Kars 54 bin 850 araç sayısı ile ilk sırada yer alıyor. Bölgede sırasıyla Iğdır 38 bin 754 araç, Ağrı 36 bin 984 ve Ardahan 22 bin 289 araç ile takip ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

Geçerli oyların tamamını aldı! Müsavat Dervişoğlu yeniden genel başkan