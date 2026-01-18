Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 850'ye ulaştı

Kars'ta Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 850 oldu. Kentte, artan araç sayısı beraberinde park sorunu ve trafik yoğunluğunu da getirdi.

Kent merkezinde özellikle iş saatlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarında ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanırken, dar cadde ve sokaklarda park edilen araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Şehir merkezindeki otopark kapasitesinin yetersizliği nedeniyle birçok sürücü araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kalıyor. Bu durum hem trafiğin akışını olumsuz etkiliyor hem de zaman zaman kazalara davetiye çıkarıyor.

Vatandaşlar, özellikle kamu kurumlarının yoğun olduğu bölgelerde park yeri bulmakta güçlük çektiklerini belirterek, yeni otopark alanlarının oluşturulmasını talep ediyor. Esnaf ise yol kenarı parkların trafiği kilitlediğini, müşterilerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade ediyor.

Artan araç sayısı ile birlikte Kars'ta trafik düzenlemeleri, yeni otopark alanları ve alternatif ulaşım çözümlerinin önümüzdeki dönemde daha da önem kazanması bekleniyor.

Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde de Kars 54 bin 850 araç sayısı ile ilk sırada yer alıyor. Bölgede sırasıyla Iğdır 38 bin 754 araç, Ağrı 36 bin 984 ve Ardahan 22 bin 289 araç ile takip ediyor. - KARS