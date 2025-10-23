Haberler

Kars'ta Şeker Pancarı Hasadı Yarışına Girişildi

Kars'ın tarım potansiyeli yüksek ilçelerinde şeker pancarı hasadı hızla devam ediyor. Soğuk hava koşullarının etkisiyle çiftçiler, ürünlerini tarladan bir an önce toplamak için gece gündüz çalışıyorlar. Akyaka ilçesindeki çiftçiler, hasat sürecinde yoğun mesai yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Kars'ın tarım potansiyeli yüksek ilçelerinde şeker pancarı hasadı devam ediyor. Özellikle kış aylarının yaklaşması ve soğuk hava şartlarının bastırma riski nedeniyle çiftçiler, ürünlerini tarladan bir an önce toplamak için adeta zamanla yarışıyor.

Bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan şeker pancarının hasadı, sabahın erken saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar sürüyor. Soğuk ve kar yağışı riski nedeniyle tarlada geçirilen her anın kıymetli olduğunu belirten çiftçiler, kimi zaman hava sıcaklığının düşmesiyle zorlu şartlarda çalışmak zorunda kalıyor.

"Gece gündüz tarladalar"

Özellikle üretimin yoğun olduğu Akyaka ilçesi Demirkent köyünde çiftçiler, iş yoğunluğuna bağlı olarak sabaha kadar mesai yapıyor. Köyünde ektiği pancarın hasadını yapan Ufuk Erdağı pancar sökümünü gece geç saatlere kadar sürdürdüklerini söyledi. Ufuk Erdağı, "Her yıl pancar ekimi ile uğraşıyoruz. Bu yıl yine ektik pancarımızı, 100 dönüm üzerine bir pancar ektik. Tek sıralı hasat makinesiyle pancarımızı hasat etmekteyiz. Sabahın erken saatlerinde tarlaya geliyoruz. Gecenin geç saatlerine kadar pancar sökümünü gerçekleştiriyoruz. Yine elimizden geldiğince sulamasında, gübrelemesinde, yabancı ot mücadelesinde olsun özenle çalıştık. Elimizden gelen emeği gösterdik" dedi.

"Ülkemizin ekonomisini canlandırıyoruz"

Ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten çiftçi Erdağı, "Şimdi hasadı gerçekleştiriyoruz. İşin sonuna geldik, az kaldı işimiz, bundan sonra Şeker Fabrikası'na gidiyor pancarlar, burada hayvanlarımıza küsbe olarak, melas olarak geliyor hayvanlarımıza, toz şeker yapılıyor. veya diğer şekerler yapılıyor. Bu şekilde her yıl ülkemizin ekonomisini canlandırmak için şeker pancarı ekiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Kars'taki şeker pancarı üreticileri, soğuk hava şartlarına karşı verdikleri bu mücadelede, alın terleriyle yüksek rekolteye ulaşmanın azmini sergilemeye devam ediyor. Akyaka'da sökülen şeker pancarı işlenmek üzere Kars Şeker Fabrikası'na gönderiliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
