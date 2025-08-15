Kars'ta Konut Satışları Temmuz'da Artış Gösterdi

Kars'ta konut satışları, Temmuz ayında dikkat artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il genelinde 475 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, hem yatırımcıların hem de ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin Kars'a olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Kars'taki yeni projeler ve ekonomik faaliyetler, emlak sektörüne ivme kazandırdı. Özellikle Kars'a dışarıdan gelen göç veya yatırımcı ilgisi, konut talebini artırdı.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde konut satışları ise şöyle sıralandı. Ağrı'da Temmuz ayında 324 konut, Kars'ta 475, Iğdır'da 183 konut ve Ardahan'da Temmuz ayında 58 konut satıldı.

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti. - KARS