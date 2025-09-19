Kars'ta Konut Piyasası Ağustos'ta Canlandı

Kars'ta konut piyasası, Ağustos ayında hareketlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kars'ta Ağustos ayında toplam 432 konut satışı gerçekleştirildi.

Bu rakam, kentteki gayrimenkul sektörünün canlılığını koruduğunu ve yatırımcıların Kars'a olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye genelinde de konut satışlarında önemli bir artışın yaşandığı Ağustos ayında, Kars'taki bu satış rakamı, ilin konut pazarındaki yerini ve potansiyelini de ortaya koyuyor. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra, Kars'ın turizm potansiyeli ve yatırım imkanları da bu satış rakamlarında etkili oluyor.

Bu veriler, Kars'taki konut talebinin sürdüğünü ve inşaat sektörü için de olumlu bir sinyal niteliği taşıyor.

Öte yandan TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağustos ayında konut satışları şöyle sıralandı.

Kars'ta Ağustos ayında 432 konut, Ağrı'da 411 konut, Iğdır'da 190 konut ve Ardahan'da Ağustos ayında 49 konut satıldı. - KARS