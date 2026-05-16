Kars'ta 'kaz varlığını artırma projesi'nde ilk palazlar kuluçkadan çıktı

Kars'ta kaz varlığının artırılması ve yerli üretimin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Kuluçkahane Projesi kapsamında ilk palazlar üreticilere dağıtılmaya başlandı.

Kaz etinin 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiği kentte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu hayvan ırkının korunarak gelecek nesillere aktarılması için Valilik ve İl Özel İdaresi desteğiyle Kuluçkahane Projesi'ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde kurulan kuluçkahanede, Kars'ın farklı köylerinden özenle toplanan 1500 kaz yumurtası modern ve hijyenik koşullarda kuluçkaya alındı.

Kuluçkahaneye bırakılan kaz yumurtalarından yaklaşık bir ay sonra çıkan ilk palazlar üreticilere dağıtılmaya başlandı.

Yöreye özgü "duman" kaz ırkının genetik özelliklerinin korunarak yaygınlaştırılması amaçlanan proje kapsamında, ilk etapta başvuruda bulunanlara 5'er kaz yavrusu verildi.

"Gen kaynakları korunmuş bir ırkla Kars kazını geleceğe taşıyacağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, projeyle Kars'ın kaz ırkını korumayı amaçladıklarını söyledi.

Kaz üreticiliği bakımından ülkenin en önemli kentlerinden birinin Kars olduğunu hatırlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Kars deyince kaz akla geliyor. İlimizin marka değeri olan Kars kazının genetik kaynaklarını korumak ve geleceğe daha korunaklı bir ırk taşıyabilmek için müdürlüğümüz bünyesinde bir kuluçkahane kurduk ve ilk deneme üretimimizi de gerçekleştirmiş olduk. Çalışmayla elde ettiğimiz kaz yavrularını palazlarını üreticimizle buluşturduk ve memnuniyeti de gördük. İnşallah süreç içerisinde buradaki bu üretimi daha da yaygınlaştırıp bölgede bu işi yapan çiftçilerimizin, ailelerimizin kaz palazı ihtiyacını karşılayacağız. Daha sağlıklı gen kaynakları, ırk özellikleri korunmuş bir ırkla Kars kazını koruyarak geleceğe taşıyacağız."

Aydın, Kars kazının korunup geliştirilmesi için modern bir tesis yapmayı planladıklarını belirterek, "İlk etapta bölgeden temin ettiğimiz orijinal Kars kazı ırkı diyebileceğimiz 'duman' olarak bilinen kaz ırkını biz burada kuluçkada geliştirmiş olduk ve ilk yumurtadan çıkışlarını gerçekleştirdik. Tabii bu projeye ilk etapta 1500'le başladık, bir deneme süreciydi. Biz bu işin bölgeye uyumluluğu, gelişimi, vesaire bu tip hususları görmek ve test etmek için ilk etapta bu şekilde bir miktarla başladık. Süreç içerisinde hem mekan olarak hem de kapasite olarak artacak şekilde planlamamızı yapıyoruz. Daha da geliştirip bölgeye tamamen özellikleri ve üretim kapasitesi yönünden modern bir tesis kazandıracak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

İlk kez kaz yetiştiriciliği yapacak üreticiler heyecanlı

Kaz üreticisi Büşra Berk ise kaz yavrularını geliştirmek için palazları aldıklarını ifade ederek, "Eşimin çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kaz üreticiliğine başladık, şimdi de ırkımızın devamını sağlamak için bilikleri (kaz yavrusu) almak istedik. Kuluçkahane kurup Kars kazını devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Aysel Çetinkaya Güngör de kaz yetiştiriciliğine başladıklarından bahsederek, "İlk defa kaz besleyeceğiz, çok güzel bir proje. Kars'ı kazla da tanıtıyoruz." ifadesini kullandı.