Kars'ta Azerbaycan-Türkiye Ekonomi Forumu Düzenlenecek

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve Serhat illerinin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Serhat İlleri Ekonomik Forumu düzenlenecek.

KATSO tarafından 17 Haziran 2025 Salı günü saat 12.30'da The Kars Park Otel Yakut Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Serhat İlleri Ekonomik Forumu'na Azerbaycan ve Türkiye'nin birçok ilinden katılım olması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, "KOBİA (Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın Kelbecer Özel Temsilcisi Beşir Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşat Memmedov ve beraberlerindeki yaklaşık 30 kişilik Azerbaycanlı iş insanı heyetinin Kars'ta ağırlanacak. Forum bölge adına büyük bir fırsat olacak" dedi.

Başkan Bozan, "Bu forum kapsamında Azerbaycanlı iş insanlarıyla birebir B2B görüşmeler yapılacak, yatırım olanakları masaya yatırılacak, somut iş birliklerinin temelleri atılacaktır. Başta yatırım ve iş birliği yapmak isteyen üyelerimiz olmak üzere, tüm üyelerimizi ve Kars halkını bu stratejik buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Bozan, forumun yalnızca Kars için değil, Ardahan, Iğdır ve Ağrı gibi Serhat illerinin tamamı için uluslararası ölçekte bir ekonomik buluşma niteliği taşıdığını ifade etti. Bozan, karşılıklı yatırım fırsatları, ticari iş birlikleri, ortak projeler ve bölgesel kalkınma vizyonunun bu platformda ele alınacağını vurguladı.

Forum öncesinde Azerbaycanlı heyetin, Kars Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ziyaretlerinde bulunacağı, ayrıca Kars Lojistik Merkezi ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda incelemeler gerçekleştireceği bilgisi de paylaşıldı. Bu kapsamda Kars'ın üretim ve lojistik altyapısının doğrudan tanıtılması hedeflenmektedir.

Foruma, Azerbaycan heyetinin yanı sıra bölge milletvekilleri, bölge KOSGEB il müdürleri, kamu yöneticileri, iş dünyasının temsilcileri ve Azerbaycanlı yatırımcılar da katılım sağlayacaktır.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, bölgemizin ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik bu önemli organizasyona tüm Kars halkı davetlidir. - KARS