Kars’ta araç sayısı nüfusu ikiye katladı: 90 bin kişiye 56 bin 733 araç

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı itibarıyla 56 bin 733'e yükseldi. Kent genelindeki araç sayısı dikkat çekerken, merkez nüfusu yaklaşık 90 bin olan Kars'ta araç sayısının nüfusun önemli bir bölümüne ulaşması, kentteki otomobil ve ulaşım yoğunluğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayı itibarıyla Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 733 olarak kayıtlara geçti. Kars'ın yanı sıra bölge illerinde de araç sayıları dikkat çekti. Iğdır'da 40 bin 340, Ağrı'da 38 bin 866, Ardahan'da ise 22 bin 904 araç trafiğe kayıtlı bulunuyor.

"Kars bölgenin araç sayısında başı çekiyor"

Veriler, Kars'ın komşu iller Ağrı, Iğdır ve Ardahan arasında trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından öne çıktığını ortaya koydu.

Kars'ta 56 bin 733 araç bulunurken, Iğdır'da bu sayı 40 bin 340, Ağrı'da 38 bin 866, Ardahan'da ise 22 bin 904 olarak gerçekleşti. Kars ile Ağrı arasındaki araç sayısı farkı 17 bin 867, Kars ile Iğdır arasındaki fark ise 16 bin 393 oldu.

"90 bin kişilik merkezde 56 bin 733 araç"

Kars'taki araç sayısının kent merkezinin nüfusuyla birlikte değerlendirilmesi ise ortaya çarpıcı bir tablo çıkarıyor.

Yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı Kars merkezde, Kars ili genelindeki 56 bin 733 kayıtlı araç sayısı, nüfusun yaklaşık yüzde 64'üne karşılık geliyor. Bu rakam, "Kars'ta neredeyse kişi başına 2 araç düşüyor" şeklindeki değerlendirmeyi doğrudan doğrulamıyor; çünkü 56 bin 733 araç Kars ilinin tamamına, 89 bin nüfus ise yalnızca kent merkezine ilişkin bir karşılaştırma oluşturuyor.

Ancak rakamlar, Kars'ta motorlu taşıt yoğunluğunun dikkat çekici boyutlara ulaştığını gösteriyor. İl genelindeki araçların önemli bölümünün Kars merkezde bulunması halinde, kent merkezindeki gerçek araç/nüfus oranının ayrıca incelenmesi önem taşıyor.

"Kent yaşamında araç yoğunluğu hissediliyor"

Araç sayısındaki artış, yalnızca istatistiklere yansıyan bir rakam olarak kalmıyor. Kent merkezinde park alanları, trafik akışı, ana arterlerdeki yoğunluk ve otopark ihtiyacı açısından da doğrudan etkisini gösteriyor.

Özellikle Kars gibi tarihi kent dokusunun ve dar ulaşım akslarının bulunduğu şehirlerde araç sayısındaki yükseliş, beraberinde yeni ulaşım ve otopark planlaması ihtiyacını getiriyor.

Bölge illeriyle birlikte değerlendirildiğinde de Kars'ın 56 bin 733 araçla açık ara önde olması, kentin ulaşım altyapısının araç yoğunluğuna ne ölçüde cevap verebildiği sorusunu gündeme getiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı