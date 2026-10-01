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Kars'ta Ağustos ayında 152 bin dolarlık ihracat, 147 bin dolarlık ithalat gerçekleşti

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Kars'ta Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre 152 bin dolarlık ihracat, 147 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Kentin toplam dış ticaret hacmi 299 bin dolar olurken, ihracatın ithalatı 5 bin dolar aşmasıyla dış ticaret dengesi sınırlı da olsa ihracat lehine oluştu.

Kars'ta Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre 152 bin dolarlık ihracat, 147 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Kentin Ağustos ayındaki toplam dış ticaret hacmi 299 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı 5 bin dolar aştığı Kars'ta, dış ticaret dengesi sınırlı da olsa ihracat lehine oluştu.

Bölgedeki diğer illerin verileriyle karşılaştırıldığında ise Kars'ın dış ticaret hacminin daha düşük seviyede kaldığı görüldü. Ağustos ayında Ağrı 3 milyon 819 bin dolar ihracat ve 15 milyon 794 bin dolar ithalat gerçekleştirirken, Iğdır'ın ihracatı 6 milyon 979 bin dolar, ithalatı ise 12 milyon 589 bin dolar oldu.

Ardahan'da ise 248 bin dolarlık ihracata karşılık 137 bin dolarlık ithalat yapıldı.

Bu rakamlar, Kars'ın komşu iller arasında dış ticaret hacmi bakımından daha sınırlı bir seviyede bulunduğunu ortaya koydu. Kentte Ağustos ayında gerçekleşen 152 bin dolarlık ihracat, Ardahan'ın da gerisinde kaldı.

Kars'ın dış ticaret rakamları, kentte ihracatın artırılması ve yeni dış pazarlara erişimin geliştirilmesi açısından ekonomik hareketliliğin önemini ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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