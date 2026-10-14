Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası 210 bin ton hedefiyle başladı

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Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. Yeni kampanya döneminde fabrikada 210 bin ton şeker pancarının işlenmesi hedeflenirken, üreticilere sağlanan teşvik ve destek primleri de dikkat çekti.

Kars Şeker Fabrikası'nda 2026-2027 dönemi pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Fabrika sahasındaki programa Şeker Fabrikası Müdürü Feridun Çoban, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daire ve kurum amirleri, pancar üreticileri ve fabrika çalışanları katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda, yeni kampanya dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Törende, Kars ve çevresindeki tarımsal üretim açısından şeker pancarının önemi vurgulanırken, üreticilerin emeği ve şeker fabrikasının bölge ekonomisine katkısı ön plana çıktı.

"Bölgemizde 250-300 bin ton üretim potansiyeli bulunuyor"

Pancar alım kampanyasının açılışında konuşan Kars Şeker Fabrikası Müdürü Feridun Çoban, fabrikanın üretim kapasitesi ve bölgedeki pancar tarımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fabrikanın faaliyet gösterdiği sahada mevcut şartlarda yıllık yaklaşık 50-60 bin dekar alanda şeker pancarı üretimi yapıldığını ve bölgenin 250-300 bin tonluk üretim potansiyeline sahip olduğunu belirten Çoban, mevcut üretim miktarının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Fabrikanın bir kampanya döneminde yaklaşık 200 bin ton pancar işleme kapasitesi bulunduğunu ifade eden Çoban, mevcut ekim alanı ve üretim miktarının hem yöre hem de fabrika açısından yeterli olmadığını kaydetti.

"Pancardaki yüksek şeker oranı avantaj sağlıyor"

Kars'ın iklim şartları nedeniyle şeker pancarı veriminin İç Anadolu ve batı bölgelerindeki fabrikaların faaliyet alanlarına kıyasla daha düşük olabildiğini belirten Çoban, buna karşılık pancardaki şeker oranının daha yüksek gerçekleştiğini ifade etti.

Çoban, pancardaki yüksek şeker oranının verim düşüklüğünün telafi edilmesi açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu vurgulayarak, bölgedeki üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

Şeker pancarı üretiminin geliştirilmesiyle hem çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesinin hem de fabrikanın ham madde ihtiyacının karşılanmasının mümkün olacağını belirten Çoban, üretim miktarının fabrikanın kapasitesi doğrultusunda artırılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

"Üreticilere teşvik ve nakliye desteği"

Konuşmasında üreticilere sağlanan destekler hakkında da bilgi veren Feridun Çoban, şirket tarafından pancar üretimini teşvik etmek ve üreticilerin teslimat süreçlerini desteklemek amacıyla çeşitli prim uygulamalarının hayata geçirildiğini bildirdi.

Çoban, pancarını tarladan doğrudan fabrikaya getiren üreticilere, yüzde 10 ve üzeri polar şeker ihtiva eden pancar baz alım fiyatı esas alınarak yüzde 5 oranında pancar üretimini teşvik primi ödendiğini belirtti.

Ayrıca üreticilere, köylerin fabrikaya olan mesafelerine göre nakliye destek primi verildiğini ifade eden Çoban, taahhüt ettiği pancarın tamamını teslim eden üreticilere ise pancar baz alım fiyatının yüzde 4'ü oranında kota tamamlama primi ödendiğini kaydetti.

Söz konusu desteklerin üreticilerin teşvik edilmesi, pancar teslimatlarının artırılması ve fabrikanın üretim kapasitesinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

"İlk pancarı getiren çiftçilere hediye verildi"

Konuşmaların ardından 2026-2027 kampanya döneminde fabrikaya ilk pancarı getiren 5 çiftçiye çeşitli hediyeler takdim edildi. Çiftçilerin yeni kampanya dönemindeki ilk teslimatlarının sembolik olarak kutlandığı programda, üreticilerin emeklerine dikkat çekildi.

Hediye takdiminin ardından tarlalardan getirilen şeker pancarları tartıya çıkarılarak teslim alındı. Pancarların tartım ve teslim işlemleriyle yeni kampanya dönemi resmen başlamış oldu.

2026-2027 döneminde fabrikada 210 bin ton pancarın işlenmesi hedeflenirken, kampanya sürecinin bölgedeki pancar üreticileri, tarımsal faaliyetler ve fabrika üretimi açısından önemli bir dönem olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı