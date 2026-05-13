Kars TSO'da Nordik zirvesi: Kış turizmi ve sürdürülebilir kalkınma masaya yatırıldı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nda İsveç, Norveç ve Finlandiya Büyükelçileri ile yapılan toplantıda, Kars'ın kış turizmi potansiyeli, doğa avantajları ve sürdürülebilir kalkınma projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen önemli diplomatik buluşmada, İsveç, Norveç ve Finlandiya Büyükelçileri ağırlanırken, Kars'ın kış turizmi, doğa potansiyeli ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kars'ın sahip olduğu sert iklim yapısı, geniş doğal alanları, yüksek rakımlı bölgeleri ve kırsal yaşam kültürüyle İskandinav ülkelerinin "kuzey turizmi" anlayışıyla büyük benzerlik taşıdığına dikkat çekilen görüşmede, özellikle Sarıkamış ve Çıldır Gölü'nün uluslararası ölçekte önemli bir destinasyon olabileceği vurgulandı.

Toplantıda, Kars'ın yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin en dikkat çekici doğa ve kış turizmi merkezlerinden biri olduğu ifade edilirken; kentin doğal yapısını koruyarak kalkınmasını hedefleyen projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmelerde; karşılıklı turizm tanıtımları, ekonomik iş birlikleri, sürdürülebilir kalkınma modelleri, yenilenebilir enerji yatırımları, soğuk iklim tarımı, kırsal kalkınma projeleri gibi birçok başlık ele alındı.

Özellikle Finlandiya'da büyük ilgi gören ren geyiği turizmi ve kuzey konseptli doğa turizmi uygulamalarının Kars'ta da hayata geçirilebileceği değerlendirilirken, bölgenin iklim avantajının turizm açısından önemli fırsatlar sunduğu belirtildi.

Görüşmelerde ayrıca gelecekte düzenlenmesi planlanan "Kars-Nordik Ekonomi ve Kış Turizmi Forumu" fikri de paylaşıldı. Forumun, Kars'ın uluslararası yatırım ve turizm ağlarına entegrasyonuna katkı sunması hedefleniyor.

Kars'ın geleceğinin; doğasını koruyan, iklim şartlarını avantaja dönüştüren ve dünyayla entegre bir kalkınma modeliyle şekilleneceğine dikkat çekilen toplantı sonunda, nazik ziyaretleri ve yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla büyükelçilere teşekkür edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTürker Özcan:

Tabii ki Allahu taala bu toprakları bizlere bahşetti, çevre korunarak turizm yapılması çok güzel bir fikir ?? Doğaya saygı esastır ??

Haber YorumlarıMehmet Fatih Şimşek:

Çok güzel gelişme bu. Umarım hayata geçer.

Haber YorumlarıAli Özcan:

Nihayet birisi Kars'ın ne kadar güzel bir yer olduğunu anladı. Yıllardan beri burada yaşıyorum ve bu potansiyalin hiç kullanılmadığını görüyorum. İskandinav ülkeleri çok iyi bir örnek, onlar doğalarını koruyarak turizmi geliştirmişler. Umarım bu görüşmeler somut sonuçlara ulaşır.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

