Kars-Iğdır Demiryolu Projesi ile Orta Koridor Güçleniyor

Pekin'den Londra'ya uzanan uluslararası ticaret yolunun en kritik etabı olan Orta Koridor, yeni bir yatırımla güçleniyor. Cengiz İnşaat'ın içinde yer aldığı iş birliğiyle hayata geçirilecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Projesi, bölgenin lojistik kapasitesini artırarak küresel ticarette stratejik bir ivme kazandıracak. 2029 yılında tamamlanması öngörülen proje, aynı zamanda Zengezur Koridoru aracılığıyla Türki Cumhuriyetleri'ne açılan kapı olacak.

Dünya ticaretine önemli bir alternatif güzergah sunan Pekin'den Londra'ya uzanan demiryolu hattında Cengiz İnşaat önemli bir rol üstleniyor. Ticaret yolunun en önemli etabı olan orta koridorun daha etkin işletilmesini sağlayacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Projesi, aynı zamanda Türki Cumhuriyetler ile Türkiye arasında yeni bir kapı açacak. Toplam 224 kilometre uzunluğa sahip hat, çift hatlı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleriyle inşa edilecek. 2029 yılında tamamlanması öngörülen proje, yıllık 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi ile bölgenin ticaret hacmini katlayacak. Projede ayrıca 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez inşa edilecek.

"Önemli bir kalkınma projesi"

Dünya ticaretinin önemli bir geçiş noktasına imza atmanın yanı sıra Türkiye'yi kardeş ülkeler olan Türki Cumhuriyetler'e daha da yakınlaştıracaklarını anlatan Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanvekili Asım Cengiz, "Ticaret yolları tarihin her döneminde medeniyetleri birbirine yaklaştıran ve bölgesel kalkınmayı sağlayarak barış ortamını tesis eden en önemli araçlar olmuştur. Yapımını üstlendiğimiz Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı da Avrupa ile Asya arasında kuracağı bağlantıyla önemli bir kalkınma projesi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Zengezur Koridoru ile başta dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan olmak üzere ülkemizin Türki Cumhuriyetler ile daha fazla ticaret yapmasının önünü açacak. Hayata geçirdiğimiz altyapı projeleri ile hem ülkemizin hem de bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL