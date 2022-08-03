Karpuz ve kavunda hasat bitti, çiftçinin yüzü güldü

Türkiye'nin en önemli karpuz ve kavun üretim merkezlerinden Adana'da hasatlar sona erdi. Geçen 2 yıla göre bu sene çiftçi karpuz ve kavundan para kazandı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise gelecek yıllarda da çiftçilerin para kazanabilmesi için üretim planı yapılması çağrısında bulundu.

Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da Mayıs ayının son haftası başlayan hasat sona erdi. Yaklaşık 90 bin dekar alanda ekilen karpuzda ise ortalama 650 bin ton verim alındı. Karpuzun kilogram fiyatıysa genel olarak 3 liranın altına düşmedi ve çiftçi bu sene para kazandı.

Kentte yaklaşık 40 bin dekar alanda ekimi yapılan kavunda ise yaklaşık 250 bin ton verim alındı. Kavunun kilogram fiyatıysa 4 liranın altına düşmedi ve çiftçinin yüzünü güldürdü.

Sektör temsilcileriyse son 2020 ve 2021 yıllarında üreticinin para kazanamadığı ve ekimi bıraktığı karpuz için üretim planlaması yapılması çağrısında bulundu.

"FİYATLAR KENDİNİ KORUDU"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, Adana'da 100 bin dekarın üzerinde ekilen her karpuzun para kazandırmayacağını belirtti. Doğan, "Bu yıl karpuz ve kavunda çiftçimizin yüzü güldü. Karpuz hasadında fiyatlar ilk başta 3 ile 3 buçuk liradan başladı. Bu yıl hem verim hem de fiyat iyi oldu. Karpuzda hasat başlar başlamaz ürünler yurt dışına gitti ayrıca yurt dışından da çok turist geldiği için tüketim bolluğu oldu. Çiftçimiz ve tüccarımız hasadın başından sonuna kadar para kazandı. İran'dan da ülkemize 300 dolar gümrük vergisi olduğu için karpuz gelmedi" diye konuştu.

"ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ"

Çiftçinin bu sene yüzünün birçok üründe güldüğünü söyleyen Doğan, "Çiftçimiz bu yıl karpuz ve kavunun dışında kalan diğer sebze ve meyvelerden de çok para kazandı. Umarız ki ileriki yıllarda da böyle olur. Kavun yıllardır para ediyor. Kavun hiçbir zaman çiftçiye zarar ettirmedi. Diğer illerde hasat sürüyor. Ancak bu sene Adana'da çiftçimizin hem kavundan hem de karpuzdan yüzü güldü" dedi.

"ÜRETİM PLANLAMASI ŞART"

Üretim planlamasının öneminden bahseden Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Çiftçi, bir üründen para kazandığı yıl seneye fazla ekiyor. Üründen zarar ettiği sene de az ekiyor ve aynı sene fiyatlar yükseliyor. Karpuza da kota getirilmeli. Adana'da önceki yıllarda 120 ile 140 bin dönüm karpuz ekiliyordu. Aslında Adana ilimizde 100 bin dönümün altında her yıl karpuz ekilirse çiftçimiz para kazanacak. Bütün ürünlerde olduğu gibi karpuzda da üretim planlaması şart."

(Umutcan İşledici - İHA)