Karpuz Fiyatları Düşüşte, Bayram Sonrası Artış Bekleniyor

Karpuz Fiyatları Düşüşte, Bayram Sonrası Artış Bekleniyor
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Adana'da karpuzun tarlada kilogram fiyatı 9-10 liraya geriledi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, Kurban Bayramı'ndan sonra fiyatların yükselebileceğini öngörüyor.

Hasat sürüyor: Karpuzun kilosu 9-10 liraya geriledi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

" Şuanda kilogram fiyatı 9-10 liradan satılıyor, Kurban Bayramı'ndan sonra tüketimin artacağını, fiyatlarında yükseleceğini bekliyoruz"

ADANA - Ülke geneli havaların serin gitmesi nedeniyle Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da karpuzun tarlada kilogram fiyatı 9-10 liraya kadar geriledi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların bayram sonrası yükselişe geçmesini beklediklerini söyledi.

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2'nci sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da turfanda karpuz hasadı sürüyor. Bu sene 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan kent genelinde ise 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Fiyatlar düştü

İlk hasat edildiğinde tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuz, ülke genelinde havaların serin gitmesi nedeniyle fazla tüketilmeyince tarlada kilogram fiyatı 9-10 liraya kadar geriledi. İç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Balkan ülkesi de havaların serin gitmesi nedeniyle karpuz alımı yapmadı.

Devam eden hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların bayram sonrası yükselişe geçmesini beklediklerini belirtti. Doğan, "Şuanda kumda karpuz hasadı devam ediyor. Ancak bayram sonrası kumda karpuz hasadı kalmayacak. Şuanda kilogram fiyatı 9-10 liradan satılıyor. Kurban Bayramı'ndan sonra tüketimin artacağını, fiyatlarında yükseleceğini bekliyoruz" dedi.

"Bu sene karpuzdan umutluyuz"

Şuanda karpuz üreticisinin maliyeti anca kurtardığını vurgulayan Doğan, "Karpuz bu fiyatlara gitmeye devam ederse çiftçiler maliyeti ancak kurtaracak. Geçen yıl bu zamanlar Adana'da 45 dereceyi aşan sıcaklıklar vardı. Karpuzların bir kısmı hatta yandı. Fiyatların bayram sonrası düzeleceğini bekliyoruz. Bu yıl, geçen yıla oranla verim ve ekim alanı yüksek. Bu sene karpuzdan umutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Havalar soğuk, satışlar az"

Karpuz üreticisi ise Hüseyin Demir ise "Şuanda havalar soğuk olduğu için pek satış yapamıyoruz. Şuanda fiyatlar 9-10 liradan gidiyor. Bayram sonu fiyatların daha iyi olacağını düşünüyoruz. İlk hasatta fiyatlar 20 liranın üzerindeydi. Şuanda karpuz maliyetini kurtarıyor. Çok fazla para kazandırmıyor, bayram sonu inşallah satışların açılacağını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Ekonomi
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