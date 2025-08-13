Karmod, Romanya'da Otoyol Projesi için Konteyner Şantiye Yapıları Kurdu

Karmod, Romanya'da otoyol projesinde kullanılmak üzere konteyner şantiye yapıları kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Braşov kenti yakınında inşası tamamlanan 7 ayrı konteyner şantiye blokuyla projenin ofisten yatakhaneye kadar tüm yapı ihtiyaçları karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Yöneticisi Muzaffer Doğrul Ergüçlü, kurulumu tamamlanan yapılarla bu yıl Romanya'daki ikinci şantiye yapı projesini tamamladıklarını belirtti.

Ergüçlü, konteyner şantiye yapılarının Romanya'nın ulaşım alanındaki yüksek bütçeli otoyol projesinde tercih edildiğini paylaşarak, "Şantiye yapılarımızla dünyanın önde gelen projelerine hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Konteyner yapılarımızın kullanım ergonomisinin oluşturduğu olumlu intibalar Karmod binalarının büyük projelerin şantiyelerinde tercih edilmesini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Romanya'da, 65 viyadük, köprü ve geçit inşaatının da bulunduğu otoyol projesinde konteyner yapılarının özellikle tercih edildiğini vurgulayan Ergüçlü, ülke özelinde bu şubat ayında gerçekleştirdikleri proje sonrası ikinci şantiye yapı projelerini de tamamladıklarını paylaştı.

Ergüçlü, Braşov'da tamamladıkları 7 blokluk şantiye grubunda ofisten yemekhaneye kadar birçok alanda projenin yapı ihtiyaçlarını karşıladıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Modern teknolojili hızlı üretim ve kurulum hızımızı projeye yansıttık. Proje kapsamında inşa ettiğimiz yapı grubunda ofisler, yemekhane, yatakhane, misafirhane, çamaşırhane gibi şantiye sahasında ihtiyaç duyulabilecek tüm yapılar yer aldı. Proje yönetimi için 792 metrekare çift katlı ve karayolları müşavirlerinin kullanımı için 230 metrekare çift katlı iki ayrı ofis binasının kurulumunu gerçekleştirdik. Yatakhane binası iki katlı, yemekhane binası tek katlı olarak inşa edildi."