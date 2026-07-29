Haberler

Karmod İspanya'da çelik villa konut projesi gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir: "Fransa, Almanya, Portekiz, Yunanistan ve Bulgaristan sonrası İspanya'da da konut projeleri alanında Karmod olarak sürdürülebilir bir ivme yakaladık"

Karmod, İspanya'nın tarihi şehirlerinden Ciudad Real kentinde çelik villa konut projesi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, hızlı inşa süreçleriyle güvenli çelik ev modelinin Avrupa genelinde ilgi odağı olduğunu belirtti.

Yüksek konut talebine karşın ciddi iş gücü eksikliğinin bulunduğu İspanya'da çelik evlerin resmi mercilerce de teşvik edildiğine dikkati çeken Kadir, "Çelik evler ön üretimli özelliği ve yerinde inşa işçiliklerini önemli ölçüde azaltan modeliyle Avrupa ülkelerinde ayrı bir ilgi görüyor. Bu nedenle Ciudad Real şehrinde kurulum gerçekleştirdiğimiz çelik villa konutu yerinde görmek için İspanya Konut Bakanı da bir ziyarette bulundu." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın ülkedeki ciddi iş gücü eksikliği ve yüksek konut talebi nedeniyle prefabrik konut sektörünü teşvik etmek amacıyla özel destek programları geliştirdiğini vurgulayan Kadir, İspanya devlet araştırma kuruluşu CIS'e göre, İspanyol vatandaşlarının en önemli sorunlarının konut sorunu olarak öne çıktığını ve bakanlık işçilikleri azaltan modeliyle prefabrik çelik evleri konut açığına karşı sürdürülebilir bir model olarak gördüğünü aktardı.

Proje kapsamında Ciudad Real şehrinde çelik villanın kurulumunu tamamladıklarına dikkati çeken Kadir, şunları kaydetti:

"Ciudad Real şehrinde 2+1 konut tipinde çelik villanın kurulumunu gerçekleştirdik. Konutun ön üretimiyle birlikte elektrik ve sıhhi tesisatlarına varana kadar tüm malzemeleri Türkiye'den gönderildi. Konutun yapı statik hesaplamaları ve yalıtım uygulamalarını İspanya konut üretim prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirdik. Fransa, Almanya, Portekiz, Yunanistan ve Bulgaristan sonrası İspanya'da da konut projeleri alanında Karmod olarak sürdürülebilir bir ivme yakaladık."

Kaynak: AA
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler

Operasyonlarda ele geçirildiler: Hepsi böyle sergilendi
ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir

Telefondaki görüntüleri izleyen komutandan askerlere tarihi uyarı
Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu

Ayağının tozuyla galaya katıldı, gören dönüp bir daha baktı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Hacı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın

ABD ziyareti olaylı geçiyor! Netanyahu’nun oteline baskın
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok

Müsavat Dervişoğlu küplere bindi: Bu kadar aklını yitirmiş olamaz