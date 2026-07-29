Karmod İspanya'da çelik villa konut projesi gerçekleştirdi

Karmod, İspanya'nın tarihi şehirlerinden Ciudad Real kentinde çelik villa konut projesi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, hızlı inşa süreçleriyle güvenli çelik ev modelinin Avrupa genelinde ilgi odağı olduğunu belirtti.

Yüksek konut talebine karşın ciddi iş gücü eksikliğinin bulunduğu İspanya'da çelik evlerin resmi mercilerce de teşvik edildiğine dikkati çeken Kadir, "Çelik evler ön üretimli özelliği ve yerinde inşa işçiliklerini önemli ölçüde azaltan modeliyle Avrupa ülkelerinde ayrı bir ilgi görüyor. Bu nedenle Ciudad Real şehrinde kurulum gerçekleştirdiğimiz çelik villa konutu yerinde görmek için İspanya Konut Bakanı da bir ziyarette bulundu." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın ülkedeki ciddi iş gücü eksikliği ve yüksek konut talebi nedeniyle prefabrik konut sektörünü teşvik etmek amacıyla özel destek programları geliştirdiğini vurgulayan Kadir, İspanya devlet araştırma kuruluşu CIS'e göre, İspanyol vatandaşlarının en önemli sorunlarının konut sorunu olarak öne çıktığını ve bakanlık işçilikleri azaltan modeliyle prefabrik çelik evleri konut açığına karşı sürdürülebilir bir model olarak gördüğünü aktardı.

Proje kapsamında Ciudad Real şehrinde çelik villanın kurulumunu tamamladıklarına dikkati çeken Kadir, şunları kaydetti:

"Ciudad Real şehrinde 2+1 konut tipinde çelik villanın kurulumunu gerçekleştirdik. Konutun ön üretimiyle birlikte elektrik ve sıhhi tesisatlarına varana kadar tüm malzemeleri Türkiye'den gönderildi. Konutun yapı statik hesaplamaları ve yalıtım uygulamalarını İspanya konut üretim prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirdik. Fransa, Almanya, Portekiz, Yunanistan ve Bulgaristan sonrası İspanya'da da konut projeleri alanında Karmod olarak sürdürülebilir bir ivme yakaladık."

Kaynak: AA