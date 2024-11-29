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Karmod, Fas'a Plastik Silo Depolama Tankları İhraç Etti

Karmod, Fas'a Plastik Silo Depolama Tankları İhraç Etti
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Karmod, 20 ve 5 tonluk plastik silo depolama tanklarını Fas'ın Kazablanka şehrine ihraç etti. Bu tanklar, Fas'ın önde gelen kozmetik firmaları tarafından kimyasal depolamada kullanılacak. Karmod, son dönemde Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinden yoğun talep aldıklarını belirtti.

Karmod, Kuzey Afrika ülkesi Fas'a plastik silo depolama tankları ihraç ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 ve 5 tonluk lastik silo depolama tankları, Fas'ın Kazablanka şehrine sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, sevk edilen polietilen plastik depolama tanklarının, Fas'ın kozmetik sektöründe önde gelen firmalarından birisi tarafından kimyasal depolamada kullanılacağını belirtti.

Silo depolama tanklarına son dönemde yoğun talep aldıklarını vurgulayan Öztürk, "Plastik silo depolama tanklarımıza yüksek dayanımı ve hafif madde özelliğiyle Avrupa ülkeleri ve Fas, Cezayir gibi Kuzey Batı Afrika ülkelerinden talepler yoğunlaştı. Son üç ay içerisinde Fas'ın yanı sıra İsviçre ve Malta'ya bu ürünün ihracatını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Öztürk, gıda güvenliğinde polietilen hammadde kullanarak ürettikleri plastik silo tanklarının, gıda ve ilaç sektöründe pratik, kozmetikte ise kimyasal dayanımı nedeniyle tercih edildiğini, endüstriyel üretim sektörlerinin de hammadde depolamada silo tanklarını kullandığını vurguladı.

Plastik silo depolama tanklarının metal üretimlere göre paslanma riskinin bulunmaması nedeniyle tercihte öne çıktığını aktaran Talay Öztürk, şunları kaydetti:

"Plastik depolarımız polietilen uzun ömürlü hammaddeden üretiliyor. Hammadde yoğunluğu ve tam otomasyonlu özel fırınlama sistemimizle, depolarımızın dayanımını en iyi seviyeye çıkarıyoruz. Plastik depolarımız, metal ürünlerdeki paslanma riskini tamamen ortadan kaldırıyor. İçerisine konulan gıda veya kimyasal madde niteliklerini bozmadan uzun süre muhafaza edebiliyor. Kazablanka'ya sevk ettiğimiz plastik silo depolarımız iki adet 20 ton ve üç adet 5 ton kapasiteli. Polietilen silolar, metal ayaklarla konik tabanlı kullanım özelliğine sahip. Ürünlerin nakliyesi özel kafesli konteynerler içerisinde deniz yoluyla gerçekleştirildi."

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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