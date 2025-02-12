Karmod, Almanya'da İkinci Etap Çelik Konstrüksiyon Villa Projesine Başladı

Karmod, Almanya'nın Saarland eyaletinde ikinci etap çelik konstrüksiyon villa projesine başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Almanya'nın güneybatısındaki Saarland eyaletinde bulunan Orscholz kasabasında yürütülen proje için 205 metrekare büyüklükte iki katlı çelik villa kurulumuna başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Ziya Yanık, yeni teknolojilerle donatılı tesislerde ürettikleri çelik villayı, bölgenin mimari özelliklerine göre projelendirdiklerini belirtti.

Yanık, "Son 3 yılda, Avrupa genelinde çelik yapı projelerinde önemli bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi, bu yıl içerisinde Almanya özelinde proje bazında artırarak, sürdürülebilir bir hale getirme yönünde planlamamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın farklı şehirlerinde yaptıkları projelere, bu yılın ilk döneminde Orscholz ile başlayarak planları doğrultusunda ilerlediklerini aktaran Yanık, Avrupa çelik yapı projelerinde ülkeye özel talepleri de analiz ederek üretim gerçekleştirdiklerine değindi.

Avrupa genelinde çelik yapı sistemiyle ilgili bir standart olduğuna işaret eden Yanık, "Çelik yapı sistemi, yüzde 32 gibi bir oranla Avrupa ülkelerinde yoğun tercih edilen bina modeli. Mimari ve iklim özelliklerine göre, ülkeler özelinde ilave bazı standartlar da talep edilebiliyor. Çelik ev projelerimizi bu standartlar dahilinde hazırlarken, ülkeye özel talepleri de göz önünde bulunduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapı güvenliği ve yalıtım uygulamalarında standart yakaladıkları çelik evlere, Avrupa ülkelerinden gelen taleplerin oldukça yoğun olduğunu anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Saarland eyaletindeki çelik villa projemiz, iki kat üzerine 205 metrekare büyüklüğe sahip, 5+1 daire tipinde planlandı. Duvardan çatıya tamamen çelik konstrüksiyon sistemle üretilen villa konutun, 15 santimetre dış duvar çelik kalınlığı bulunuyor. Yalıtım uygulamalarıyla bu kalınlık 30 santimetreyi bulacak. Modern teknoloji makine hatlarında iki günde üretimini tamamladığımız çelik villayı, iki tırla Almanya'daki proje sahasına sevk ettik. Kurulumu, profesyonel ekiplerimizce gerçekleştiriliyor."