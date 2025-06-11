Karmod, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İçin Konteyner Ofis Binası Kurdu

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Karmod, Akkuyu Nükleer Güç Santrali proje sahasında 84 metrekare büyüklüğünde iki katlı konteyner ofis binası kurulumunu 3 günde tamamladı. Proje, Rus AAEM Türbin firması tarafından kullanılacak.

Karmod, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) proje sahasına konteyner ofis binasının kurulumunu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Akkuyu'daki NGS projesine katkı sağlayan çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Karmod, Akkuyu NGS sahasına konteyner ofis binası kurdu. Bu bina, Mersin'de inşası devam eden projenin buhar türbinlerinin kurulumunu gerçekleştiren Rus AAEM Türbin firması tarafından kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Konteyner Satış Müdürü Özay Kemal Karaküçük, Akkuyu NGS projesinin başlangıcından bugüne kadar çok sayıda şantiye ve ofis binası kurduklarını belirtti.

Karaküçük, hızlı kurulum avantajları sayesinde büyük projelerin şantiye yapı tercihi olduklarına değinerek, "Yapı sistemimizin ön üretimli oluşu, Akkuyu gibi büyük projelerin sahalarında inşa edilecek ilave binalar için önemli avantajlar içeriyor. İnşa alanını şantiyeye ortamına çevirmeden, sessiz ve gürültüsüz biçimde kısa sürelerde kurulum gerçekleştirebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"3 günde kullanıma hazır hale getirdik"

Yeni nesil konteyner modellerinde yer alan "kaynaksız cıvatalı birleşim" özelliğinin, saha kurulum süresini çok daha hızlı hale getirdiğini aktaran Karaküçük, bu projede 84 metrekare büyüklükteki iki katlı konteyner ofisin kurulumunu, çatı örtüsü dahil 3 günde kullanıma hazır hale getirdiklerini vurguladı.

Karaküçük, konteyner yapılarının kullanım ergonomisi nedeniyle de öne çıktığına değinerek, şunları kaydetti:

"Konteyner yapının ana iskeletini oluşturan metal kalınlıklarımız ve zemin takviyelerimizle, yapı güvenliğini en iyi seviyeye yükselttik. Bu uygulamayla, iç planda çalışma ve yaşam alanlarına maksimum genişlikler kazandırdık. Metal sandviç panel birleşim noktalarına uyguladığımız özel conta kullanımıyla, konteyneri iklimlendirme açısından da en iyi düzeye getirdik. Konteyner yapılarımızın geniş mekan ergonomisinden iklimlendirme performansına kadar konforlu ortamı, hemen fark edilebiliyor."

Akkuyu NGS sahasında gerçekleştirdikleri konteyner ofis projesinde iç tefrişatıyla komple hizmet sunduklarını kaydeden Karaküçük, "Dolap, masa, sandalye, koltuk gibi mobilyalarla, klima benzeri cihazların tedariki de firmamızca yapıldı. Ofis binası, AAEM Türbin firmasında görev alan mühendislerden oluşan ekip tarafından kullanılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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