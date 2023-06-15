KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi eski Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti. Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Demir'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Gürel, kent hakkında bilgi vererek, KARDEMİR'in kent ve ülke için çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Demir de KARDEMİR'in daha çok gelişmesi ve ileriye taşımak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi eski Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Demir'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Gürel, kent hakkında bilgi vererek, KARDEMİR'in kent ve ülke için çok önemli olduğunu belirtti.

Başkan Demir de KARDEMİR'in daha çok gelişmesi ve ileriye taşımak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı. - KARABÜK