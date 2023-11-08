KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Demir: "KARDEMİR'de çocuklar babalarının yerine işe girecek"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, fabrikada çalışıp emekli olmayı hak eden işçilerin çocuklarının işe alınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 600 işçi alınacağı açıklamasının ardından ilk etapta 300 işçi alımı gerçekleştiren KARDEMİR, ikinci etap işçi alım çalışmalarına başladı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, fabrikada çalışıp emekli olmayı hak eden işçilerin çocuklarının işe alımlarının gerçekleşeceğini belirterek, "Emekliliğe Teşvik Uygulaması bünyesinde emekli olacak işçilerin İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne başvurularının ardından şartlara uygun olan adayların program dahilinde süreçleri en yakın zamanda başlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda ilk etap alımının ardından ikinci etap alımlarını da gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın şirketimize verdiği değerin farkında olarak adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. KARDEMİR kaliteli insan kaynağını artırarak gelişmeye devam etme kararlılığında yoluna devam edecektir. Yapacağımız bu alımlarla insan kaynağı ağımızın genişleyeceğine ve yeni arkadaşlarımızın şirketimize katkı sağlayacağına inancım tamdır. Şirketimize yıllarca katkı ve emek veren emekli olacak olan işçilerimize teşekkür eder, hayatlarında başarılar dilerim" dedi. - KARABÜK