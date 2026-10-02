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KARDEMİR, yaklaşık 3 milyar 956 milyon liralık yatırımla 120,5 MWp güçte GES kuracak

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KARDEMİR, yaklaşık 3 milyar 956 milyon liralık yatırımla 120,5 MWp güçte GES kuracak
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KARDEMİR, enerji maliyetlerini azaltmak için yaklaşık 3 milyar 956 milyon liralık yatırımla 120,5 MWp güneş enerjisi santrali kuracak. KARDEMİR ve iştiraklerinin enerji ihtiyacının önemli bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

KARDEMİR, enerji maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerjinin toplam tüketimdeki payını artırmak amacıyla yaklaşık 3 milyar 956 milyon liralık yatırımla toplam 120,5 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralleri kuracak.

KARDEMİR ve iştiraklerinin enerji ihtiyacının önemli bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amacıyla planlanan projeler kapsamında yaklaşık 3 milyar 956 milyon liralık yatırım yapılması öngörülüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırımların 2028 yılında devreye alınması planlanıyor. Projeler kapsamında KARDEMİR için 85 MWe AC/110,5 MWp DC, Kardökmak AŞ için 5 MWe AC/6,5 MWp DC ve Karçel AŞ için 2,5 MWe AC/3,5 MWp DC kurulu güce sahip GES'ler kurulacak.

Yatırımların tamamlanmasıyla KARDEMİR ve iştiraklerinin üretim altyapısına toplam 92,5 MWe AC/120,5 MWp DC kurulu güce sahip yenilenebilir enerji kapasitesi kazandırılması hedefleniyor.

GES'lerin kurulacağı arazilere ilişkin mülkiyet sahipliği süreçlerini tamamlayan şirket, projelendirme, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), imar ve diğer teknik çalışmalarını da başlattı.

Açıklamada, GES yatırımlarıyla yenilenebilir kaynaklardan karşılanan enerji miktarının artırılması, enerji maliyetlerinin daha etkin yönetilmesi ve karbon ayak izinin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi.

Yatırımların Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda sanayide yeşil dönüşüme katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

KARDEMİR'in yıllık 3 milyon ton çelik üretim hedefine ilerlerken enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretimi yatırım planlarının önemli unsurları arasında gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, üretim kapasitesinin yanı sıra enerji altyapısının da dönüştürülerek daha verimli, rekabetçi ve düşük karbonlu bir üretim yapısının oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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