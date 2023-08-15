Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), işçi kadrosunda istihdam edilecek olan 300 kişi çekilen kura ile belirlendi. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleşti.

KARDEMİR'e alınacak 300 kişi kurayla belirlendi

KARABÜK Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), işçi kadrosunda istihdam edilecek olan 300 kişi çekilen kura ile belirlendi.

Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi saat 10.00 itibariyle başlatıldı. İşçi alımı ilanında belirtilen kriterlere uygun olan kişilerin davet edildiği kura çekimi noter huzurunda gerçekleşti.

Kura öncesi konuşma yapan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "İşe alım sürçlerimizin hakkaniyetli olması ve herkesin içinde bir kuşku bırakmamak için bir süredir 2021 yılından itibaren noter huzurunda alımlar yapmaktayız" dedi. Bu alımların ilk aşama olduğunu belirten Demir, kurada isimleri çıkmayanların üzülmemesi gerektiğini ve ikinci aşamada yapılacak alımlarda da hakları olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından elektrik bölümünde 50, makine bakımı bölümünde 55, genel işçi statüsünde 195 kişi olmak üzere toplam 300 kişi, adaylar tarafından çekilen kurayla belirlendi.