Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli bölgelerde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının trafik akışını etkilediğini bildirerek, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Kırklareli, Kütahya, Bursa, Aydın ve diğer bölgelerdeki yolların durumu hakkında bilgi verildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 16-24. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir- Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize yolunun 5-7. kilometrelerindeki İyidere-1 ve İyidere-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde yapılacak çalışmalar dolayısıyla 1-2. kilometrelerinde trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 60-65. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve Karaman-Ermenek yolunun 50-60. ve 85-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
