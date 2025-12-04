Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 16-24. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir- Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize yolunun 5-7. kilometrelerindeki İyidere-1 ve İyidere-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde yapılacak çalışmalar dolayısıyla 1-2. kilometrelerinde trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 60-65. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve Karaman-Ermenek yolunun 50-60. ve 85-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.