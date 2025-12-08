Kara yollarında durum
Karayollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı ve ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Özellikle Kütahya-Eskişehir, Korkuteli-Antalya ve Trabzon-Maçka yollarındaki çalışmalar sürücüler için dikkat gerektiriyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kütahya- Eskişehir yolunun 16-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir- Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Korkuteli- Antalya yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun Lalapaşa Köprülü Kavşağı Lalapaşa-Edirne istikametinde güney katılım kolundaki üstyapı bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 20.00'ye kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.
Isparta-Beyşehir yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.
Niğde-Çiftlik yolunun 0-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma belediye yolundan kontrollü izin veriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Samsun istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki kablo ve mekanik tesisat montaj çalışması dolayısıyla ulaşım, her iki yönde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Balıkesir-Kepsut yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.