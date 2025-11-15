Haberler

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu ve diğer yolların çeşitli kesimlerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğin kontrollü bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Pamukkale istikametinden otoyola katılım kolu ile otoyolun Pamukkale Kavşağı'ndan Denizli çıkış kolu trafiğe kapatılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerindeki Samsun Kavşağı köprüsünde genleşme derzi değişimi sebebiyle yolun havalimanı istikameti kapatılarak ulaşım, diğer istikametten gidiş ve geliş olarak sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerindeki, Tokat-Niksar yolunun ise 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Pamukyazı-Torbalı yolunun 8-9. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım, sol yoldan gidiş ve geliş şeklinde sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 42-43. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı, Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde ise tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
