- Karaman'da Türkiye'nin ilk Elma Borsasının temeli atıldı

KARAMAN - Karaman'da KOP destekli Türkiye'nin ilk Elma Borsasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hamidiye Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerine yapılan Elma Borsası ile Elma Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Elma Borsası için uzun süreçlerde ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, "Birkaç defa bu projenin hayata geçmesi için gayret sarf ettik. Ama gerek dönemin koşulları gerek ekonomik koşullar bazı unsurların bir araya gelmesi, birleşmesi amacının hasıl olmasına fırsat vermedi ama nihayetinde geçen sene ciddi bir çalışma yaptık. Başta Valimizin gayretleri olmakla birlikte elma birliğinin değerli yöneticileri, KOP İdaresi olarak biz sürece dahil olduk. Bu yatırımın bölgemize kazandırılması amacıyla Strateji Bütçe Başkanlığında ciddi bir mücadele verdik. Bugün için yaklaşık 25,5 milyon liralık bir yatırımı Karamanımıza kazandırıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir hamle. Çünkü özellikle orta ve küçük ölçekli üreticinin ürettiği ürünün pazarda daha kaliteli ve nitelikli bir şekilde paketlenmiş, sınıflandırılmış, açıkçası sanayileşmiş bir şekilde nitelikli bir ürün olarak pazara sunulması bizim için çok önemliydi. Bu çerçeve hem kırsalın hem yerelin hem de hali hazırdaki yerli üreticinin daha çok gelir elde etmesi, daha çok kazanç sağlaması ve hasat esnasında meydana gelecek kayıpların daha aza indirilmesi önemliydi. Zaten KOP idaremiz bununla ilgili olarak süreç içerisinde daha öncede çeşitli projeleri Karaman'da elma üreticilerimizle birlikte yürüttü. Özellikle hasat süreçlerine ilişkin iki büyük eğitimin burada oluşmasını sağladık. Bugün artık güzel bir işin temelini atmış oluyoruz. Bölgemiz, ülkemiz ve Karamanımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Allah bu tesisin tamamlanmasını bizlere nasip etsin"

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de, "Uzun uğraşlar sonunda temel atma töreninde bir aradayız. Tabii bir yatırımın başlaması sadece temel atması, inşaatın tamamlanması ve açılışının yapılmasıyla olmuyor. Geçmişte bizden önce de vekillerimizin uğraştığı gibi benle birlikte çalışan Recep Şeker vekilimizin de gayretleri oldu. Bu yatırımın yapılmasında emeği olan başta Valimize, KOP İdaresi başkanımıza, tarım il müdürümüze, Karaman'da emek veren müdürlerimize ben teşekkür ediyorum. İnşallah KOP idaresinin bugüne kadar yaptığı desteklerin devamını önümüzdeki dönemlerde de biz KOP bölge başkanımızdan bekliyoruz. Memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah bu tesisin tamamlanmasını ve açılışını yapmamızı da bizlere nasip etsin diyerek yatırımın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Tesisimizde her gün 170 tona yakın elma sınıflandırılacak, işleme ve pazara hazır hale getirilecektir"

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ise, "Güzel şehrimiz Karaman, tarıma elverişli münbit ve bereketli topraklarıyla, çeşit çeşit meyvelerden bakliyata çok geniş bir tarımsal ürün yelpazesine sahiptir. Şehrimizin bu olanaklarını modern ve teknolojiden çokça istifade eden bir tarımsal üretim anlayışıyla bütünleştirmeliyiz. Nitekim elma şehri Karaman, sahip olduğu 15 milyonu aşan ağaç ile ülkemizde en fazla elma ağacına sahip ildir. 750 bin tonu aşan rekoltesi ile de elma üretimi açısından ülkemizde ikinci sırada yer almaktadır. Bu üretim verilerimizi planlı çalışmalar ile her yıl düzenli olarak arttırarak ilimizi zirveye taşıyacak ve Karamanımızı her yönden bir elma merkezi haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Akkoyun şöyle devam etti: "Gayret ve tevekkülle üreten, Karaman'ın ve Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi için azimle çalışan bütün çiftçilerimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Temelini atacağımız, Elma Sınıflandırma ve Paketleme Tesisimiz elma üreticilerimize verilen kıymetin ve desteğin en önemli tezahürlerindendir. 3 bin metrekare kapalı alana sahip Elma Sınıflandırma ve Paketleme Tesisimizde toplanan elmalar, soğuk hava depolarına ulaştırılıncaya kadar soğuklama odalarında koruma altına alınacaktır. Bu sayede alın teri, özveri ve bin bir emekle çiftçilerimizin ürettiği elmalarda herhangi bir kalite kaybı veya bozulma büyük ölçüde yaşanmayacak, pazar fiyatları da iyileştirilecektir. Tesisimizde saatte 7 ton ve her gün 170 tona yakın elma sınıflandırılacak, işleme ve pazara hazır hale getirilecektir. Aynı zamanda tesisimiz, sezona bağlı olarak da vatandaşlarımıza istihdam kapısı olacaktır. Tesisin ilimizin tarımsal kalkınmasına ve elmaya dayalı sanayimizin ilerlemesine büyük ölçüde katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Bizler için asıl olan dünyada bir eser ortaya koymak, ihya etmek, iş üretmek ve vatandaşlarımızın refahını temin etmektir. Projenin hazırlanmasında emeği ve katkısı olan KOP başkanımızı, KOP idaremize, tarım ve orman il müdürlüğümüze, ziraat odamıza, tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza en içten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin ilk elma borsasının temeli protokol üyeleri tarafından atıldı. Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekili Avukat Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, daire müdürleri ve davetliler katıldı.