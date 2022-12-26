Karadeniz'de yeni keşif! Toplam rezerv miktarı Türkiye'nin kasasını dolduracak

Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjdeler verdi. Çaycuma'da 58 milyar metreküplük yeni rezerv keşfedildiğini belirten Erdoğan, detaylı analizlerle daha önce keşfedilen 540 milyar metreküplük rezervin de 652 milyar metreküp olarak revize edildiğini söyledi. Toplam rezervin 710 milyar metreküpe ulaştığını vurgulayan Erdoğan, "Karadeniz gazının uluslararası piyasalardaki değeri 1 trilyon doları bulmaktadır" dedi.

2022 yılının son Kabine Toplantısı dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz gazına ilişkin yeni müjdeler verdi.

58 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ KEŞİF

Fatih sondaj gemisinin 29 Ekim günü Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladığını hatırlatan Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Bölgeye komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız." dedi.

TOPLAM REZERV MİKTARI 710 MİLYAR METREKÜPE ÇIKTI

Daha önce yapılan 540 milyar metreküplük rezerv keşfinin de detaylı analizler sonucu 112 milyar metreküp daha arttığını belirten Erdoğan, "Bir diğer müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkarttı. Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 652 milyar metreküp olarak rezerve edildi. Böylece 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı." şeklinde konuştu.

GAZIN DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI BULDU

Karadeniz gazının değerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Bugünkü rakamla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteği 2023 ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.