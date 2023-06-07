Karadeniz'de Yaşanan Olumsuz Hava Şartları Fındık Üreticilerini Endişelendiriyor

Giresun ve çevre illerde havanın sürekli kapalı olması, son aylardaki güneşli gün sayısındaki düşüş ve yağmurun etkili olması fındık üreticilerini yaklaşan fındık sezonu öncesi kara kara düşündürüyor.

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları fındık üreticilerini tedirgin etti

GİRESUN Giresun ve çevre illerde havanın sürekli kapalı olması, son aylardaki güneşli gün sayısındaki düşüş ve yağmurun etkili olması fındık üreticilerini yaklaşan fındık sezonu öncesi kara kara düşündürüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, Giresun ve çevre illerde metrekareye 140 kg yağmur düşmesinin havanın sürekli kapalı olması ve güneşsiz geçen günler nedeniyle fındık üreticilerinin bahçeye ilaç atamadığını ve bu nedenle fındıkta fındık kurdu ve kozalak akarı oluşmaya başladığını söyledi. Gün, " Karadeniz'de yağmurun etkili olması fındık üreticilerini endişelendiriyor. Metrekareye 140 kg yağmur düştü, özellikle hafta başından beri Karadeniz'de yağmur etkili oldu. Bu durum fındık ocaklarına bakımı zorlaştırıyor. Giresun'un çevre illeri de bu durumdan etkilenmiş durumda. Bahçe altı otları uzamış durumda. Bu durum bahçeyi havasız bırakıyor. Yağmurun etkili olması fındık üreticilerini etkiliyor, üreticiler bahçeye ilaç atamamalarından dolayı fındıkta fındık kurdu ve kozalak akarı oluşuyor. Normalde ilaç atıldıktan sonra bahçenin 2 gün veya 4 gün kuru olması gerekiyor, ancak aralıksız yağan yağmur yağışı ve güneşin açmaması üretimi olumsuz etkiliyor" dedi.

Hava şartlarının rekolteye olumsuz etkisi olacağını da ileri süren Gün, "Yağmur yağmaya devam ederse ve bu günlerde ilaçlama yapılamazsa fındıkta beklenilen rekolteyi bulunamayabilir. Çiftçilerimizi de iki konuda uyarıyoruz bahçede otların uzaması bahçenin havalanmasını etkiliyor ve fındıkta küllenme oluyor. Yağmurun sürekli yağışından beslenme de sorun oluyor ve yapraklar sarılaşıyor" diye konuştu.

Üreticiler ise, yağmurun uzun süredir yağmasından dolayı bahçelere bu dönemde yapılması gereken bakımları ve ilaçları yapamadıklarını söylediler.